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迷你拉布拉多貴賓被偷 警2小時火速逮人

記者王子涵／舊金山報導
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警方公布的照片顯示，Easton被尋回後坐在警車後座，之後順利回到主人身邊。（舊...
警方公布的照片顯示，Easton被尋回後坐在警車後座，之後順利回到主人身邊。（舊金山警方提供）

舊金山一隻名叫Easton的迷你拉布拉多貴賓犬（Mini Labradoodle），23日晚間在Marina一帶遭人偷走。警方透過即時調查中心、監視器畫面及跨部門協作追查，約2小時後在田德隆區（Tenderloin）尋回愛犬，並逮捕兩名嫌犯。

舊金山警方表示，案件發生於23日下午約5時45分。北部分局的警員接報趕往Lombard街夾Webster街附近。狗主人表示，她當時只是短暫進入一家托兒中心，將Easton繫在外面的嬰兒車旁，沒想到出來後愛犬已不見蹤影。

警方隨即在附近展開搜索，並向全市警員發布通報，包括狗隻照片及嫌犯特徵。調查人員隨後透過附近監視器畫面掌握嫌犯與Easton的行蹤，並與舊金山警方即時調查中心（Real Time Investigation Center）及舊金山市縣警辦公室合作，鎖定嫌犯位於金門大街200號街區。

警方毒品市場跨機構協調中心（DMACC）警員也到場協助。約在Easton被偷走2小時後，警員看到兩名嫌犯帶著狗從一處門口走出，隨即將兩人拘捕，並安全尋回Easton。警方目前尚未公布兩名嫌犯身分。

警方其後通知狗主人，並安排她前往田德隆警察分局與Easton團聚。警方公布的照片顯示，Easton被尋回後坐在警車後座，之後順利回到主人身邊。案件仍在調查中。

約在Easton被偷走兩小時後，警員看到兩名嫌犯帶著狗從一處門口走出，隨即將兩人...
約在Easton被偷走兩小時後，警員看到兩名嫌犯帶著狗從一處門口走出，隨即將兩人拘捕，並安全尋回Easton。（舊金山警方提供）

精華 FAQ

  • 案件發生在舊金山Marina一帶，具體位置是Lombard街夾Webster街附近。狗主人短暫進入托兒中心時，將Easton繫在外面的嬰兒車旁，離開後就發現愛犬失蹤。

  • 警方先發布狗隻照片與嫌犯特徵，再透過附近監視器畫面追蹤行蹤，並結合即時調查中心、舊金山市縣警辦公室及DMACC協作，最後鎖定嫌犯位置。

  • 警方約在案發2小時後，於田德隆區金門大街200號街區附近逮捕2名嫌犯，並安全尋回Easton。之後也通知狗主人前往分局，讓她與愛犬團聚。

舊金山

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