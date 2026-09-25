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人氣烘焙店擴展夢 因市府這離奇許可規定破滅

編譯組／綜合報導
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「Butter & Crumble」烘焙店的店主史密斯非常失望地宣布，在Unio...
「Butter & Crumble」烘焙店的店主史密斯非常失望地宣布，在Union街301號開設第二家分店的夢想現已破滅。(Google Maps)

紐約郵報（New York Post）報導，舊金山市民一直熱切期待著一家極受歡迎的烘焙店擴店，但店主周三（23日）宣布，這些計畫因該市離奇的許可規定而泡湯。

「Butter & Crumble」烘焙店的店主史密斯（Sophie Smith）在社交媒體上表示，她非常失望地宣布，在Union街301號開設第二家分店的夢想現已破滅。

自2023年開設第一家實體店以來，「Butter & Crumble」憑藉其令人垂涎的糕點、蛋糕和「cruffins」（一種融合了鬆餅和可頌的混合糕點）贏得了眾多粉絲，其位於漁人碼頭（Fisherman's Wharf）附近的現有門店前常排起長隊。

今年2月，該店宣布計畫開設一家以蛋糕為主打的第二家分店。

史密斯表示，她花了一年時間和無數小時來規畫這家店，並花費了數萬元用於聘請建築師、進行初步施工勘察以及採購復古餐盤。她還在這個1800平方呎的商業空間裡，對團隊成員進行了新管理崗位的培訓。

市議員李爾德（Danny Sauter）提出的立法旨在為該地點轉型為蛋糕店鋪平道路，史密斯也於今年2月簽署了租賃合同。

一家極具人氣的加州烘焙店因荒謬理由被迫取消大規模擴張計畫。（取自Pexels）
一家極具人氣的加州烘焙店因荒謬理由被迫取消大規模擴張計畫。（取自Pexels）

但問題隨之浮現：該空間實際上是由同一位房東擁有的兩個不同地塊組成。

「這可能帶來巨大的問題，因為像我這樣的商業用途，不能簡單地將兩棟建築合併使用。」她說：「必須安裝新的捲簾門、設置兩條獨立的疏散通道，並在建築兩側安裝新的消防噴淋系統，更不用說分區規畫方面的問題了。」

她表示，房東和市政府相關部門曾向她保證，由於這兩個地塊長期以來一直作為一個整體使用，因此她可以繼續推進。於是她就這樣做了。

然而，市樓宇局（Department of Building Inspection）7月發現該場地此前的許可文件顯示，兩塊地之間曾有一堵隔牆，但沒有任何拆除記錄。這一疏漏使整個項目陷入危機。

「某段時間曾拆除了一面本不該拆除的牆」，李爾德告訴紀事報，這引發了安全隱患。「這是一系列非常特殊的情況，而且僅限於該空間。」他說，「歸根結底，這真的很令人遺憾」。

舊金山小商業辦公室（Office of Small Business）在聲明中表示，他們「對索菲和團隊在該場地遭遇的挫折表示遺憾」，並表示「將在他們規畫下一步行動時繼續提供支持」。

目前，史密斯表示她正將注意力重新集中在現有門店上，但並未放棄開設第二家分店的計畫。

「這家蛋糕店對我來說已成為一個真實可觸的夢想。我知道它並未消失」，她說：「我相信我們一定能讓它成真。」

精華 FAQ

  • 店主原本計畫在舊金山Union街301號開設第二家分店，並將其定位為以蛋糕為主打的新店，希望延續現有門店的高人氣。

  • 主要原因是該商業空間由兩個地塊組成，且許可文件顯示曾有隔牆卻缺乏拆除紀錄，觸發消防、疏散與分區等合規問題。

  • 店主表示失望但未放棄開店夢想，會先專注現有門店；市府小商業辦公室則稱遺憾，並承諾在她規畫下一步時持續提供支持。

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