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Waymo激勵計畫整合公共運輸 轉乘獲折扣

編譯組／綜合報導
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Waymo推出新計畫：乘客乘坐後可獲公交車費抵扣額。（本報檔案照）
Waymo推出新計畫：乘客乘坐後可獲公交車費抵扣額。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導， Waymo正向灣區乘客推出新激勵措施，旨在促進其自駕汽車與公共運輸的融合。不久後，乘坐Waymo後兩小時內使用Visa卡支付公共運輸費用的乘客，將獲得公交車費抵扣額。

該公司表示，該計畫初期僅面向Waymo員工，隨後將在未來幾周內向公眾開放。該促銷活動適用於灣區所有27家支持非接觸式（contactless）Visa支付的公交機構。

具體運作方式如下：乘客可在Waymo應用中綁定一張Visa卡，當同一張卡在兩小時內用於乘坐Waymo自駕汽車及搭乘公共運輸時，Waymo將自動向用戶發放2.85元，相當於舊金山的公交票價。

Waymo在公告中表示，該公司將此計畫定位為一種讓公共運輸與自駕車隊之間的換乘更加經濟、順暢的方案。「公共運輸網絡和共享自駕車輛是互補型出行生態系統的一部分，」

計畫推出之際，正值Waymo在灣區持續快速擴張。

今年8月，該公司獲得加州公共事業委員會（CPUC）批准，將逐步將服務範圍擴展至東灣和酒鄉，包括可能開通從聖荷西南部到蘇諾瑪縣博德加灣（Bodega Bay）和Sea Ranch的自駕路線。

在舊金山，Waymo最近還推出了Ojai車型，一款可供輪椅乘客使用的廂式車，其車廂和後備箱空間寬敞。

在推進這一計畫的同時，Waymo因擴張過程中的成長陣痛仍面臨嚴格審查。舊金山居民長期以來一直抱怨Waymo車輛阻礙應急車輛通行，或在公共街道上發生故障。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）最近支持了一項聯邦立法提案，旨在制定自駕汽車與應急響應人員通信的安全標準，並允許官員在緊急情況下通過數字方式對特定區域進行封鎖。

精華 FAQ

  • 這項計畫主要鼓勵乘客把Waymo自駕車與公共運輸串接使用，透過票價抵扣降低轉乘成本，讓私人化自駕接駁更順利銜接大眾運輸網絡。

  • 乘客需先在Waymo應用中綁定Visa卡，並在乘坐Waymo後2小時內，用同一張卡支付公共運輸費用，系統就會自動發放2.85元抵扣。

  • 計畫先從Waymo員工試行，之後再開放給公眾，適用灣區27家支援contactless Visa的交通機構；同時Waymo擴張快速，也持續面臨阻塞救護車與車輛故障等批評。

Waymo 灣區 舊金山

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