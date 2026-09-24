金山擬開放家中烹飪販售熱食「微型家庭廚房法案」

舊金山或許很快就會允許人們在家烹飪和販售熱食。市議員菲爾德提出法案若獲通過，可能徹底改變餐飲業面貌。(Jackie Fielder臉書)

若舊金山 法案獲得通過、允許民眾開設「微型家庭廚房」(Microenterprise Home Kitchen Operations，簡稱 MEHKOs)，並在自家烹飪和販售食品，可能徹底改變餐飲業面貌。

「舊金山標準」報導，舊金山市議員菲爾德(Jackie Fielder)提案，旨在批准在市內開展微型家庭廚房業務。 菲爾德辦公室幕僚長高納(Sasha Gaona)表示， 法案可能徹底改變熟知的舊金山餐飲面貌，除了讓人們在家中販售食物外，還提供比租賃中央廚房成本更低的選擇。將有助於緩解食品經營成本高昂的問題，並為街頭小販及快閃餐飲店(pop-ups)提供支持。

支持人士預期，將 MEHKO家庭廚房經營合法化，不僅能催生大量新的食品商業，還能為目前在沒有正規許可證情況下運作的店家，提供一條合法化途徑。MEHKO相關規定與現行「家庭自製食品」法規不同；後者僅允許人們在家中製作並銷售無需冷藏保存的食品，如果醬、咖啡或餅乾。

這項地方法規的提出，獲益於加州 議會第626號法案，其於2019年1月生效，授權各縣自行決定是否批准設立 MEHKO。數據顯示，截至5月，已有19個轄區包括17個縣以及柏克萊市與長堤市，批准MEHKO運營，擴及約1200個商家。儘管加州約70%的地區尚未採納該政策，但阿拉米達縣、聖塔克拉拉縣與聖馬刁縣，現已允許這類經營。

非營利組織「煮食聯盟」(Cook Alliance)執行主任巴蓋瑞(Roya Bagheri )指出，見到這些商家如何改變民眾生活，令人驚訝。她經常與家庭廚師會面，品嚐他們的手藝。

在舊金山申請MEHKO家庭廚房運營許可，要求經營者接受衛生部門對其住所的檢查，並取得食品操作相關認證。有意經營MEHKO的租戶，也需確認其經營活動符合租賃合約規定。銷售方面將受到限制：每周最多售出90份餐食，且年總收益上限約為11萬元。

根據煮食聯盟研究，在已推行MEHKO模式的地區，問題發生相當少見，無論是關於食品安全、噪音、交通或停車問題。

巴蓋瑞指出，社群媒體上內容已證明這類經營活動，一旦獲得許可，就能轉入正規經營，人們對於自己分享或購買的食物也會更有信心。

聯盟研究也發現，這個模式正為多元化群體帶來經濟效益：約70%經營者為女性、79%為有色人種。超過70%經營者表示，家庭廚房業務提供重要財務支持；此外，超過三分之一的經營者將此作為概念經營，進而創辦規模更大的食品企業。