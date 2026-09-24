債務沉重 168年邦德舒酒莊聲請破產保護保護
撐過葡萄根瘤蚜蟲害、1906年舊金山大地震、禁酒令、戰爭、山火與多次經濟衰退，加州歷史最悠久、持續由同一家族經營的邦德舒酒莊（Gundlach Bundschu Winery），如今因沉重債務與葡萄酒市場低迷，聲請破產保護。
位於北加蘇諾瑪的邦德舒酒莊於23日宣布啟動法院監督下的重組程序。酒莊表示，重組期間仍將正常營業，繼續接待遊客、服務葡萄酒俱樂部會員，已安排的活動也會照常舉行。
酒莊創立於1858年，至今已有168年歷史，目前由第六代家族成員傑夫（Jeff Bundschu）與妹妹凱蒂（Katie Bundschu）共同經營。家族表示，希望透過破產保護重組穩定公司財務，並與潛在的新投資者合作，讓這座歷史酒莊繼續經營。
「六代以來，我們一直相信邦德舒酒莊不只是一家酒莊，更是蘇諾瑪谷的一部分。」傑夫說，家族正努力保住酒莊，以及它與當地社區長期建立的關係。
酒莊指出，財務壓力近年持續惡化，主因包括疫情後經濟環境改變，以及難以負擔的債務。公司在2020年疫情爆發前夕，完成一項以大量借貸支撐的收購。家族原本希望藉此打造更強的業務平台，但之後葡萄酒市場出現劇烈變化，包括消費習慣改變、需求下降、經銷商整併、庫存過剩，以及代工生產和葡萄需求減少。
為支撐公司營運，邦德舒家族近年投入大量個人資產，包括抵押及出售酒莊以外的不動產。家族祖宅也面臨債權人追索風險。該住宅最早約建於1900年，2017年在Tubbs大火中被燒毀，之後重新建造。
公司表示，過去36個月已削減超過40%的開支，約600萬美元，但在當前市場環境下，負債程度仍然過高。
在聲請破產保護前，家族曾嘗試與貸款方協商，但債權人提出的方案包括再提供數百萬美元融資，而資金成本被家族認為過高。邦德舒家族表示，在已背負大量債務的情況下，繼續增加高成本借貸無法真正解決公司的財務問題，因此決定尋求法院監督下的重組。
公司也表示，在聲請破產保護前，已成功取得多項潛在收購提案。
邦德舒家族與這片土地的關係可追溯至1858年，當時家族從加州早期重要人物Mariano Vallejo將軍的女婿手中取得土地。早在蘇諾瑪成為國際知名葡萄酒產區之前，家族已在當地耕作並種植葡萄。
1906年舊金山大地震期間，酒莊約100萬加侖葡萄酒遭到摧毀，家族三棟住宅也受災。此後，酒莊又歷經禁酒令、戰爭、經濟衰退以及北加州多次重大山火，仍持續由家族經營。
酒莊主要因疫情後葡萄酒市場轉弱、消費需求下降，加上先前大量借貸帶來的沉重債務壓力，財務狀況持續惡化，因而決定尋求法院監督下的重組。 酒莊表示重組期間仍會正常營業，繼續接待遊客、服務葡萄酒俱樂部會員，既定活動也會照常舉行，顯示日常營運暫時不會中斷。 家族希望透過法院監督重組穩定公司財務，並與潛在新投資者合作；他們也曾大幅削減成本，但認為再借高成本資金無法真正解決問題。
精華 FAQ
酒莊主要因疫情後葡萄酒市場轉弱、消費需求下降，加上先前大量借貸帶來的沉重債務壓力，財務狀況持續惡化，因而決定尋求法院監督下的重組。
酒莊表示重組期間仍會正常營業，繼續接待遊客、服務葡萄酒俱樂部會員，既定活動也會照常舉行，顯示日常營運暫時不會中斷。
家族希望透過法院監督重組穩定公司財務，並與潛在新投資者合作；他們也曾大幅削減成本，但認為再借高成本資金無法真正解決問題。
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