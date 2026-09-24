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債務沉重 168年邦德舒酒莊聲請破產保護保護

記者王子涵／舊金山報導
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家族表示，希望透過此次重組，為這座走過168年歷史的酒莊找到新的資金與合作模式，...
家族表示，希望透過此次重組，為這座走過168年歷史的酒莊找到新的資金與合作模式，讓其仍有機會傳承至第七代。（邦德舒酒莊官網）

撐過葡萄根瘤蚜蟲害、1906年舊金山大地震、禁酒令、戰爭、山火與多次經濟衰退，加州歷史最悠久、持續由同一家族經營的邦德舒酒莊（Gundlach Bundschu Winery），如今因沉重債務與葡萄酒市場低迷，聲請破產保護。

位於北加蘇諾瑪的邦德舒酒莊於23日宣布啟動法院監督下的重組程序。酒莊表示，重組期間仍將正常營業，繼續接待遊客、服務葡萄酒俱樂部會員，已安排的活動也會照常舉行。

酒莊創立於1858年，至今已有168年歷史，目前由第六代家族成員傑夫（Jeff Bundschu）與妹妹凱蒂（Katie Bundschu）共同經營。家族表示，希望透過破產保護重組穩定公司財務，並與潛在的新投資者合作，讓這座歷史酒莊繼續經營。

「六代以來，我們一直相信邦德舒酒莊不只是一家酒莊，更是蘇諾瑪谷的一部分。」傑夫說，家族正努力保住酒莊，以及它與當地社區長期建立的關係。

酒莊指出，財務壓力近年持續惡化，主因包括疫情後經濟環境改變，以及難以負擔的債務。公司在2020年疫情爆發前夕，完成一項以大量借貸支撐的收購。家族原本希望藉此打造更強的業務平台，但之後葡萄酒市場出現劇烈變化，包括消費習慣改變、需求下降、經銷商整併、庫存過剩，以及代工生產和葡萄需求減少。

為支撐公司營運，邦德舒家族近年投入大量個人資產，包括抵押及出售酒莊以外的不動產。家族祖宅也面臨債權人追索風險。該住宅最早約建於1900年，2017年在Tubbs大火中被燒毀，之後重新建造。

公司表示，過去36個月已削減超過40%的開支，約600萬美元，但在當前市場環境下，負債程度仍然過高。

在聲請破產保護前，家族曾嘗試與貸款方協商，但債權人提出的方案包括再提供數百萬美元融資，而資金成本被家族認為過高。邦德舒家族表示，在已背負大量債務的情況下，繼續增加高成本借貸無法真正解決公司的財務問題，因此決定尋求法院監督下的重組。

公司也表示，在聲請破產保護前，已成功取得多項潛在收購提案。

邦德舒家族與這片土地的關係可追溯至1858年，當時家族從加州早期重要人物Mariano Vallejo將軍的女婿手中取得土地。早在蘇諾瑪成為國際知名葡萄酒產區之前，家族已在當地耕作並種植葡萄。

1906年舊金山大地震期間，酒莊約100萬加侖葡萄酒遭到摧毀，家族三棟住宅也受災。此後，酒莊又歷經禁酒令、戰爭、經濟衰退以及北加州多次重大山火，仍持續由家族經營。

精華 FAQ

  • 酒莊主要因疫情後葡萄酒市場轉弱、消費需求下降，加上先前大量借貸帶來的沉重債務壓力，財務狀況持續惡化，因而決定尋求法院監督下的重組。

  • 酒莊表示重組期間仍會正常營業，繼續接待遊客、服務葡萄酒俱樂部會員，既定活動也會照常舉行，顯示日常營運暫時不會中斷。

  • 家族希望透過法院監督重組穩定公司財務，並與潛在新投資者合作；他們也曾大幅削減成本，但認為再借高成本資金無法真正解決問題。

破產 加州 葡萄酒

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