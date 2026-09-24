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聖塔克拉拉縣新健康中心座落聖荷西金寶市 28日啟用

記者龔玥／聖荷西報導
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聖塔克拉拉落成新「聖荷西－金寶市健康中心」，將於28日啟用。（聖塔克拉拉縣政府提...
聖塔克拉拉落成新「聖荷西－金寶市健康中心」，將於28日啟用。（聖塔克拉拉縣政府提供）

聖塔克拉拉縣公立醫療體系（Santa Clara Valley Healthcare；SCVH）宣布，位於聖荷西South Bascom Avenue與Southwest Expressway交界的新「聖荷西－金寶市健康中心」（Valley Health Center San José-Campbell）已完成建設，將於28日啟用。

這座10層樓、約23萬平方呎的醫療大樓設有超過200間診療室，提供成人醫療、婦產科、成人及兒科急診、家庭醫學、兒科、心理健康、牙科、影像診斷、藥房及化驗採集等多項門診服務，成為SCVH體系規模最大的健康中心。

新醫療中心位於Santa Clara Valley Medical Center附近，部分原本分散在醫院園區內的門診服務將整合至新址。中心設有600個停車位，並緊鄰VTA站，選址主要考量周邊人口密度及公共交通便利性。

SCVH表示，新中心步行範圍內約有1萬1000戶家庭，開車10分鐘內則有超過9萬名居民可抵達，盼降低居民前往醫療院所的交通門檻。該項目位於聖荷西與金寶交界的綜合開發區，也是聖荷西市「城市村落」（Urban Village）規畫的一部分。

聖塔克拉拉縣第四選區縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）指出，新中心雖位於聖荷西與坎貝爾交界，但服務對象不限於單一城市，而是面向所有有醫療需求的縣居民。

聖塔克拉拉縣行政長威廉斯（James R. Williams）表示，將多項醫療服務集中在同一地點，有助於讓居民在離家較近的地方接受治療，同時提升醫療服務運作效率。他也表示，縣政府近期面臨聯邦資金大幅削減，因此取得這處醫療設施的長期所有權，是一項具有成本效益的投資。

今年稍早，聖塔克拉拉縣監事會批准購買位於1410 S. Bascom Ave.的醫療中心用地，選擇直接持有產權，而非採取長期租賃方式。這項收購完全透過租金收入債券融資，縣府預計未來30年可節省超過1億1200萬元，並取得這座主要醫療設施的長期控制權。

SCVH執行長洛倫茲（Paul E. Lorenz）表示，目前SCVH在聖塔克拉拉縣共有15個健康中心，從巴洛阿圖到密爾比達和吉爾洛，讓居民能在住家附近接受基本醫療服務，並在需要進一步治療時轉介至縣府醫院及其他診所。

精華 FAQ

  • 該中心提供成人醫療、婦產科、成人及兒科急診、家庭醫學、兒科、心理健康、牙科、影像診斷、藥房與化驗採集等門診服務，可滿足多元醫療需求。

  • 地點鄰近Santa Clara Valley Medical Center，又有VTA站與600個停車位，周邊人口密度高，步行與開車可及性佳，有助降低居民就醫交通門檻。

  • 縣監事會批准直接購買1410 S. Bascom Ave.用地，透過租金收入債券融資，預計30年可節省超過1億1200萬元，並保有長期控制權。

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