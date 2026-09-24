英特爾新一輪裁員 灣區總部22人失業

加州科技巨頭英特爾在灣區啟動新一輪永久性裁員。（路透）

據紐約郵報（New York Post）報導， 英特爾 （Intel）公司正通過新一輪永久性裁員 來縮減員工規模。

這家晶片製造巨頭在18日提交了加州 「勞工調整和再培訓通知法」（WARN）後，將裁減其聖塔克拉拉工廠的52個製造崗位。受影響員工的最後一個工作日為9月30日。

受影響的地點包括英特爾位於該公司主要總部所在地Mission College Boulevard 2200號的Robert Noyce Building，該處將裁員22人。

其餘裁員分布在聖塔克拉拉附近的三個辦公地點：位於Juliette Lane 3600號的SC-12辦公點將裁員24人，位於Juliette Lane 3601號的SC-9辦公點將裁員5人，位於Laurelwood路2191號的SC-11辦公點將裁員1人。

英特爾此次裁員緊隨加州科技行業此前數輪裁員之後。本月早些時候，支付巨頭PayPal宣布將裁減其聖荷西總部的251名員工，涉及數十名高級總監、經理和工程師。

此次裁員包括42名高級軟體工程師和28名高級工程經理，以及公司內部其他各級領導、中層管理人員和其他崗位的員工。

9月14日清晨，甲骨文（Oracle）的員工也收到了令人震驚的解僱郵件，告知他們這將是他們在該科技巨頭工作的最後一天，這是該公司最新一輪裁員行動。這家科技巨頭於上午6點發送了解僱郵件，稱裁員原因是「更廣泛的組織變革」。

據「商業內幕」（Business Insider）報導，解雇郵件中寫道：「在仔細考慮甲骨文當前的業務需求後，我們決定在更廣泛的組織調整中取消您的職位。因此，今天是您最後一個工作日。」

總部位於加州的優步（Uber）也在9月宣布了一項重大組織重組，透露計畫裁減其全球10%的員工，約3300名員工將受到影響。