我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

大眾運輸若減班 灣區大橋塞車時間恐翻倍、晚高峰至73分鐘

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究預測，若灣區公共交通大幅削減服務，灣區大橋晚高峰塞車延誤可能從目前約30分鐘...
研究預測，若灣區公共交通大幅削減服務，灣區大橋晚高峰塞車延誤可能從目前約30分鐘增加至73分鐘。（記者李怡／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：BART、Muni、Caltrain減班恐使通勤車流大增。
  • 重點二：灣區大橋尖峰塞車延誤可能由30分鐘翻倍以上。
  • 重點三：Caldecott隧道與680號公路也將明顯惡化。

每天開車過灣區大橋已經夠堵，未來可能還要堵上兩倍時間。最新交通研究顯示，如果灣區捷運BART、Muni和Caltrain因財務危機大幅減班，原本搭公共交通的通勤族部分轉向開車，灣區大橋目前尖峰平均約30分鐘的塞車延誤，早高峰可能增加至63分鐘，晚高峰更可能拉長至73分鐘。

舊金山城市規畫研究協會SPUR與工程顧問公司Jacobs發布「Bumper to Bumper」研究，模擬BART、Muni和Caltrain若按照各自提出的緊縮方案大幅削減服務，會如何影響灣區道路。

結果最驚人的就是灣區大橋。目前早晚尖峰通過大橋，平均塞車延誤約30分鐘。公共交通大砍後，早上可能增至63分鐘。下午更可能達到73分鐘，相當於比現在多堵43分鐘。對每天從屋崙、柏克萊、阿拉米達等地開車進舊金山上班的人而言，一來一回，一天可能再多花一個多小時在車裡。

受影響的也不只有灣區大橋。Caldecott隧道目前晚高峰平均延誤約13分鐘，研究預測可能暴增至40分鐘，幾乎是現在的3倍。早上往西方向則可能多堵20分鐘。康曲柯士達縣和核桃溪一帶的680號州際公路，早高峰最堵路段可能額外增加15分鐘，晚上增加20分鐘。

研究估算，如果車站關閉，位於路線終點站的乘客中可能有56%改為開車，其他被關閉車站約有30%乘客轉開車，即使車站沒有關閉，只要班次大幅減少，也可能有25%的乘客放棄公共交通。這些車最後都會擠進原本已經飽和的高速公路和橋梁。

圖為尖峰時刻進入灣區大橋的擁堵路況。（記者李怡／攝影）
圖為尖峰時刻進入灣區大橋的擁堵路況。（記者李怡／攝影）

精華 FAQ

  • 研究模擬BART、Muni和Caltrain若依緊縮方案大幅削減班次，會有多少通勤族改開車，並進一步推估灣區主要橋梁、隧道與高速公路的塞車惡化程度。

  • 目前灣區大橋尖峰平均約塞30分鐘，若大眾運輸大減，早高峰可能增至63分鐘，晚高峰更可能拉長到73分鐘，比現在多堵43分鐘。

  • Caldecott隧道晚高峰延誤可能從13分鐘暴增到40分鐘，早上往西也會多20分鐘；680號州際公路在康曲柯士達縣與核桃溪一帶，早晚高峰也都會再增加明顯壅塞。

舊金山 灣區

上一則

投書舊金山紀事報 台北經文處長伍志翔強調台灣加州緊密相連

下一則

聖塔克魯茲房租急劇上漲 加大生只能睡車庫

延伸閱讀

「區域交通提案」公投 對灣區選民影響大

「區域交通提案」公投 對灣區選民影響大
BART又出狀況 24街軌道起火 舊金山全線大延誤

BART又出狀況 24街軌道起火 舊金山全線大延誤
BART全系統大延誤 德利市、西屋崙設備故障 乘客困車上30分鐘

BART全系統大延誤 德利市、西屋崙設備故障 乘客困車上30分鐘
金山市府報告：公共交通系統Muni服務若削減 房價恐暴跌

金山市府報告：公共交通系統Muni服務若削減 房價恐暴跌
Dreamforce湧4萬多人 舊金山市中心熱鬧也擁堵

Dreamforce湧4萬多人 舊金山市中心熱鬧也擁堵

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

2026-09-20 02:19
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

2026-09-16 21:33

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜