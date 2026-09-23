我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

滯留逾期 民主黨議員司嘉怡華裔幕僚遭ICE逮捕

記者王若然／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州第19選區眾議員司嘉怡的外勤代表毛皓延遭ICE逮捕。（記者李怡／攝影）
加州第19選區眾議員司嘉怡的外勤代表毛皓延遭ICE逮捕。（記者李怡／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州議員司嘉怡的華裔幕僚毛皓延遭ICE在拉斯維加斯逮捕。
  • 重點二：DHS稱毛皓延2020年入境後逾期停留，工作許可不等於合法身分。
  • 重點三：司嘉怡長期批評ICE執法，如今其辦公室對事件暫不回應。

每日郵報報導，一向猛烈抨擊川普政府移民政策的加州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani），如今面臨自家幕僚遭逮捕的局面–其香港出生的幕僚毛皓延（Ho Yin Mo），日前遭移民暨海關執法局（ICE）在拉斯維加斯逮捕。

毛皓延是司嘉怡的外勤代表，司嘉怡代表的選區涵蓋舊金山與聖馬刁縣部分地區。毛皓延17日在拉斯維加斯Harry Reid國際機場的ICE行動中遭逮捕。

國土安全部（DHS）22日向每日郵報證實︰「ICE逮捕來自香港的非法外籍人士毛皓延。」

根據國土安全部說法，毛皓延2020年1月合法以短期身分入境美國，但「未能在2020年5月15日前離境，非法滯留超期。」該機構並補充：「工作許可或申請案件審理中，均不構成在美國的合法身分。」

毛皓延曾任舊金山華語電視台KTSF第26頻道的新聞主播與記者。

他也曾在2024年參與時任舊金山市長布里德（London Breed）尋求連任但最終落敗的競選團隊，在其中擔任亞太裔社群外聯組織者。

布里德當時的發言人Joe Arellano在聘用毛皓延時曾說︰「當得知毛皓延有意加入後，我們立刻聘用了他，因為我們知道，他在KTSF建立的形象，加上他的背景與經歷，確實能引起很多人共鳴。」

根據毛皓延的LinkedIn個人檔案，他自2025年1月起便在司嘉怡辦公室任職。

與此同時，司嘉怡一直是ICE逮捕無證客的批評者。去年10月舊金山紀事報報導，這位民主黨籍議員曾嚴詞抨擊ICE在灣區的一次移民執法，稱其為濫用職權。當時司嘉怡說︰「這關乎的是恐懼與控制。」

一名消息人士向每日郵報透露，毛皓延遭逮捕後，目前被拘留在拉斯維加斯西邊、位Pahrump的內華達南方拘留中心。在驅逐程序結果出爐前，毛皓延預計將持續遭羈押。

司嘉怡辦公室的選區主任Frankie Falzon告訴每日郵報，他們「已獲法律顧問建議，此時不宜對外發言，這樣做不符合他的利益」。

毛皓延日前在拉斯維加斯Harry Reid國際機場的ICE行動中，因「非法滯留超...
毛皓延日前在拉斯維加斯Harry Reid國際機場的ICE行動中，因「非法滯留超期」遭逮捕。（Linkedin）

精華 FAQ

  • 國土安全部表示，毛皓延2020年1月以短期身分入境美國後，未在2020年5月15日前離境，屬於非法滯留超期，因此遭ICE逮捕並帶往拘留中心。

  • 根據報導與LinkedIn資料，毛皓延自2025年1月起在司嘉怡辦公室任職，擔任外勤代表，負責與選區及社群接觸，服務舊金山與聖馬刁縣部分地區。

  • 司嘉怡過去多次批評ICE執法，稱其為濫用職權；而這次毛皓延被捕後，辦公室則表示已聽取法律顧問建議，現階段不宜公開評論，以免影響當事人利益。

ICE 民主黨 華裔

上一則

蘋果iPhone 18 Pro開賣 總部周邊排長龍

下一則

矽谷創投公司籌辦高中畢業生科技學校 不授予大學學位 首屆免費

延伸閱讀

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

中國「紅通」二度被ICE逮捕 法官放人

中國「紅通」二度被ICE逮捕 法官放人
最新追蹤器揭ICE執法數據 中國籍遣返人數居亞裔首位

最新追蹤器揭ICE執法數據 中國籍遣返人數居亞裔首位
印城ICE執法突增 市長要求DHS交代

印城ICE執法突增 市長要求DHS交代
沒逮捕令 南加ICE不能再抓人

沒逮捕令 南加ICE不能再抓人

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

2026-09-20 02:19
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

2026-09-16 21:33

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜