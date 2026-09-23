滯留逾期 民主黨議員司嘉怡華裔幕僚遭ICE逮捕

加州第19選區眾議員司嘉怡的外勤代表毛皓延遭ICE逮捕。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州議員司嘉怡的華裔幕僚毛皓延遭ICE在拉斯維加斯逮捕。

加州議員司嘉怡的華裔幕僚毛皓延遭ICE在拉斯維加斯逮捕。 重點二： DHS稱毛皓延2020年入境後逾期停留，工作許可不等於合法身分。

DHS稱毛皓延2020年入境後逾期停留，工作許可不等於合法身分。 重點三：司嘉怡長期批評ICE執法，如今其辦公室對事件暫不回應。

每日郵報報導，一向猛烈抨擊川普政府移民政策的加州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani），如今面臨自家幕僚遭逮捕的局面–其香港出生的幕僚毛皓延（Ho Yin Mo），日前遭移民暨海關執法局（ICE ）在拉斯維加斯逮捕。

毛皓延是司嘉怡的外勤代表，司嘉怡代表的選區涵蓋舊金山與聖馬刁縣部分地區。毛皓延17日在拉斯維加斯Harry Reid國際機場的ICE行動中遭逮捕。

國土安全部（DHS）22日向每日郵報證實︰「ICE逮捕來自香港的非法外籍人士毛皓延。」

根據國土安全部說法，毛皓延2020年1月合法以短期身分入境美國，但「未能在2020年5月15日前離境，非法滯留超期。」該機構並補充：「工作許可或申請案件審理中，均不構成在美國的合法身分。」

毛皓延曾任舊金山華語電視台KTSF第26頻道的新聞主播與記者。

他也曾在2024年參與時任舊金山市長布里德（London Breed）尋求連任但最終落敗的競選團隊，在其中擔任亞太裔社群外聯組織者。

布里德當時的發言人Joe Arellano在聘用毛皓延時曾說︰「當得知毛皓延有意加入後，我們立刻聘用了他，因為我們知道，他在KTSF建立的形象，加上他的背景與經歷，確實能引起很多人共鳴。」

根據毛皓延的LinkedIn個人檔案，他自2025年1月起便在司嘉怡辦公室任職。

與此同時，司嘉怡一直是ICE逮捕無證客的批評者。去年10月舊金山紀事報報導，這位民主黨 籍議員曾嚴詞抨擊ICE在灣區的一次移民執法，稱其為濫用職權。當時司嘉怡說︰「這關乎的是恐懼與控制。」

一名消息人士向每日郵報透露，毛皓延遭逮捕後，目前被拘留在拉斯維加斯西邊、位Pahrump的內華達南方拘留中心。在驅逐程序結果出爐前，毛皓延預計將持續遭羈押。

司嘉怡辦公室的選區主任Frankie Falzon告訴每日郵報，他們「已獲法律顧問建議，此時不宜對外發言，這樣做不符合他的利益」。

毛皓延日前在拉斯維加斯Harry Reid國際機場的ICE行動中，因「非法滯留超期」遭逮捕。（Linkedin）