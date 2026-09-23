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訂閱制違反加州不公平競爭法 舊金山市府控告川普「真實社群」

編譯廖宜怡／綜合報導
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稱川普「真實社群」付費訂閱服務是貪腐行為，舊金山市府提起訴訟。（美聯社）
稱川普「真實社群」付費訂閱服務是貪腐行為，舊金山市府提起訴訟。（美聯社）

舊金山市府對川普社群平台「真實社群」（Truth Social）提起訴訟，對該平台上一款價格昂貴、專供訂閱用戶使用的工具提出質疑。

舊金山紀事報報導，舊金山市府21日向舊金山高等法院提出訴訟，指控川普的「真實社群」建立「貪腐商業模式」，公然藐視加州的「不公平競爭法」（Unfair Competition Law），也違背了公眾信任。

紀事報指出，川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology）7月宣布，將推出一項僅限訂閱用戶使用的數據饋送（data feed）服務，提供「真實社群」帳戶排名最高貼文的即時閱覽權限，訂閱費用從每月6萬元到10萬元不等。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）聲明：「這種作法將公眾信任變為私人利益，擺明就是貪腐。加州民眾不應該被迫與那些花錢提前獲得市場訊息的財力雄厚交易公司競爭。我們正在採取行動制止這種腐敗行為，保護辛勤工作、儲蓄和負責任投資的加州民眾。」

Intercept媒體公司和新聞自由基金會（Freedom of the Press Foundation）上個月已率先對「真實社群」提起訴訟，嘗試阻止該平台優先提供訊息給付費用戶，理由是這項服務違憲。舊金山市府代表加州民眾提起這項訴訟，要求阻止這項已從8月1日開始提供的服務，並要求對「真實社群」處以民事罰款。

除了舊金山市府，普拉特金律師事務所 （Platkin LLP）、華盛頓訴訟集團 （Washington Litigation Group）和民主捍衛者基金會（Democracy Defenders Fund）的律師們也代表加州民眾提起訴訟。

民主捍衛者基金會執行主席艾森（Norm Eisen）在聲明中說：「總統是『真實社群』的最大股東，他正在透過這項新服務從中牟利。川普媒體集團已把提前獲得總統貼文的權限變成私人牟利工具。」

針對外界對這項服務的批評，川普媒體集團回應稱，「真實社群」這項服務與華爾街投資人普遍使用的訂閱分析工具並沒有兩樣。

精華 FAQ

  • 市府認為該平台以高價訂閱方式提供優先數據閱覽，讓財力雄厚者搶先取得市場資訊，構成貪腐商業模式，違反加州不公平競爭法，也損害公眾信任。

  • 爭議服務是7月宣布推出的訂閱制數據饋送，讓付費用戶即時查看Truth Social帳戶排名最高貼文，費用每月從6萬元到10萬元不等，且8月1日已上線。

  • 原告要求法院阻止這項服務並對平台處以民事罰款；另一方面，川普媒體集團則辯稱，這類訂閱分析工具與華爾街投資人常用服務並無不同。

加州 舊金山 川普

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