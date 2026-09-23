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矽谷創投公司籌辦高中畢業生科技學校 不授予大學學位 首屆免費

編譯林思牧／綜合報導
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霍洛維茲安德烈森學院執行長畢亞尼（Gagan Biyani）。(Linkedin...
霍洛維茲安德烈森學院執行長畢亞尼（Gagan Biyani）。(Linkedin)

矽谷一家大創投公司，在舊金山為高中畢業生創辦另類科技學校，聲稱將為學生的就業做好準備，但不授予大學學位。第一屆是免費，之後的學費將與頂尖私立大學相當。

舊金山紀事報報導，矽谷創投公司安德烈森霍洛維茨（Andreessen Horowitz）正在從零開始創辦一所新學校，旨在幫助年輕人為AI時代的成功做好準備。霍洛維茲安德烈森學院（Horowitz Andreessen Academy）被定位為傳統大學的替代方案，計畫教授學生如何創建公司，讓他們追求自己感興趣的項目，並將他們與龐大的企業家和科技專業人士網絡聯繫起來。

該學院執行長畢亞尼（Gagan Biyani）表示，這所未獲認證的學校不會授予大學學位。「在AI時代，擁有專案組合和工作經驗比擁有文憑或證書更重要，」畢亞尼說，他拒絕透露學校的具體位置，但他表示這將是一所位於舊金山的全日制線下學校，他稱舊金山為「創新中心」。

下個秋季班，該校計畫招收約50名學生參加首屆為期一年的獎學金項目，該項目不收學費。畢亞尼表示，接著學院將擴大招生規模，並於2028年秋季開設為期兩年的課程（尚待監管部門批准），預計學費將與頂尖私立大學的費用相當。

畢亞尼說，該學院正在尋找「已經行動」的學生。早期申請者包括一些青少年，他們設計過機械手臂、開發過應用程序，並創辦過非營利組織。畢亞尼表示，在招募格局和職場所需技能「徹底改變」的當下，該學院正試圖重新思考教育模式。AI為人們提供了創造新產品和新想法的工具。

「我們正在進入下一場工業革命，而這一切都歸功於AI，」畢亞尼說，「我們正在培養學生，讓他們能夠創辦公司或加入公司，從事產品、設計、工程等未來的職業。」

該學院已募集到由安德烈森霍洛維茨基金領投的4200萬元資金。十家創始合作夥伴分別是 Anduril、Anthropic、Coinbase、Google、Meta、Nvidia、OpenAI、Palantir、Replit 和 Stripe。

該學院官網介紹它擁有由數百名講師、招聘合作夥伴和客座講師組成的網絡，其中包括 OpenAI 聯合創始人奧特曼、輝達執行長黃仁勳、神經科學家胡柏曼（Andrew Huberman）以及微軟董事長兼執行長納德拉（Satya Nadella）。其課程將以專案式學習為重點，學員有機會為創始合作夥伴工作，學習生活技能和軟體開發課程，出國留學，並開展個人專案和創業專案。

精華 FAQ

  • 霍洛維茨安德烈森學院被定位為傳統大學的替代方案，主打AI時代能力培養，重視專案作品、實作經驗與創業訓練，而非傳統文憑。

  • 學校預計在下個秋季招收約50名學生，首屆為期1年的獎學金課程全免學費；之後將擴大招生，2028年秋季再推2年制課程，學費估與頂尖私校相當。

  • 學院已募得由安德烈森霍洛維茨基金領投的4200萬元，並有Anduril、Anthropic、Google、Meta、Nvidia、OpenAI、Palantir、Stripe等10家創始合作夥伴支持。

舊金山 矽谷

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