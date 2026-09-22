紀事報17年後重啟排名：灣區200強企業 科技業橫掃榜單
過去17年，灣區經濟情勢發生巨大變化：曾經由硬體和汽車產業主導的廣告告示牌，如今已充斥著人工智慧AI的訊息。那些曾以銀行或保險公司命名的大樓，現已被印有科技公司標誌的樓宇取代。
舊金山紀事報上一次發布灣區200強企業榜單是餘2009年，如今情況已大不相同。當時，雪佛龍(Chevron)位居榜首，惠普(Hewlett-Packard)排名第二。現在，這家石油巨頭已遷至德州；惠普在經歷分拆後，半數業務也已遷離。紀事報今年重啟200強榜單，揭示市場與灣區發生如何變化。
變化確實很多。新榜單營收排名前25公司，有21家屬於科技業，而2009年此一數字僅為15家。蘋果(Apple)如今穩居榜首，互動媒體服務公司「Alphabet Inc.」排名第二，晶片製造巨頭Nvidia輝達(另稱英偉達)則急遽飆升、超越Meta和富國銀行(Wells Fargo)，躋身第三名。
「紀事報200強」(Chronicle 200)榜單數據來自上市公司的財報，依據資料是截至8月中旬各公司、最近一個財政年度的營收。 2009年的榜單數據，則是基於當年春季各公司報告的最近四個季度業績總結。
這份榜單讓人驚訝，也有些是在預料之中。但有一點確定：隨著更多人工智慧公司上市，榜單格局將繼續轉變。
因為灣區經濟結構已大幅改變，從過去由石油、銀行與硬體主導，轉為科技與AI企業全面擴張。重啟榜單可反映市場與產業版圖的最新變化。 今年前25名中有21家屬於科技業，明顯高於2009年的15家。這代表科技公司在灣區營收與影響力持續壯大，並成為榜單的絕對主力。 蘋果以4160億美元居首，Alphabet以4030億美元排名第2，輝達以2160億美元升至第3，超越Meta與富國銀行，顯示AI與晶片產業快速崛起。
精華 FAQ
因為灣區經濟結構已大幅改變，從過去由石油、銀行與硬體主導，轉為科技與AI企業全面擴張。重啟榜單可反映市場與產業版圖的最新變化。
今年前25名中有21家屬於科技業，明顯高於2009年的15家。這代表科技公司在灣區營收與影響力持續壯大，並成為榜單的絕對主力。
蘋果以4160億美元居首，Alphabet以4030億美元排名第2，輝達以2160億美元升至第3，超越Meta與富國銀行，顯示AI與晶片產業快速崛起。
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