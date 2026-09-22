紀事報17年後重啟排名：灣區200強企業 科技業橫掃榜單

舊金山紀事報灣區200強企業榜單17年後回歸，晶片製造巨頭Nvidia急遽飆升、超越Meta和富國銀行，躋身第三名。圖為執行長黃仁勳。(Nvidia官方臉書)

過去17年，灣區 經濟情勢發生巨大變化：曾經由硬體和汽車產業主導的廣告告示牌，如今已充斥著人工智慧AI的訊息。那些曾以銀行或保險公司命名的大樓，現已被印有科技公司標誌的樓宇取代。

舊金山紀事報上一次發布灣區200強企業榜單是餘2009年，如今情況已大不相同。當時，雪佛龍(Chevron)位居榜首，惠普 (Hewlett-Packard)排名第二。現在，這家石油巨頭已遷至德州 ；惠普在經歷分拆後，半數業務也已遷離。紀事報今年重啟200強榜單，揭示市場與灣區發生如何變化。

變化確實很多。新榜單營收排名前25公司，有21家屬於科技業，而2009年此一數字僅為15家。蘋果(Apple)如今穩居榜首，互動媒體服務公司「Alphabet Inc.」排名第二，晶片製造巨頭Nvidia輝達(另稱英偉達)則急遽飆升、超越Meta和富國銀行(Wells Fargo)，躋身第三名。

「紀事報200強」(Chronicle 200)榜單數據來自上市公司的財報，依據資料是截至8月中旬各公司、最近一個財政年度的營收。 2009年的榜單數據，則是基於當年春季各公司報告的最近四個季度業績總結。

這份榜單讓人驚訝，也有些是在預料之中。但有一點確定：隨著更多人工智慧公司上市，榜單格局將繼續轉變。

灣區200強公司前十名