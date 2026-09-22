「9歲就愛吃魚子醬」米其林新一代食客 鎖定富裕兒童

舊金山米其林星級餐廳迎來富裕家庭兒童食客。（取自Pexels）

帕克斯頓（Paxton Wunderlich）是一個臉上長著雀斑、頂著一頭淺棕色頭髮的可愛小男孩，擁有一雙蜜蜂圖案的Air Jordan Dunk運動鞋、一套他在Target百貨自己挑選的酷炫迷彩服，還有一套正式西裝。

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，在帕克斯頓九歲生日那天，他穿上了他這套西裝，因為父親溫德利克（Ross Wunderlich）要請他吃大餐。這頓大餐指的可不是他喜歡的速食，也不是普通的日式鐵板燒，而是價格高達2200美元、知名主廚塔斯克（Michael Tusk）主理的舊山米其林三星餐廳Quince的三人套餐。

這份套餐的招牌菜之一是一盤義大利 麵，用甜菜汁、柚子和伏特加烹製而成，配上鱘魚奶油、香蔥油和熏鱘魚，上面撒上堆積如山的世界最昂貴魚子醬之一奧賽嘉魚子醬（osetra caviar）。帕克斯頓表示，這道菜是他在這頓生日大餐中約14道菜中的最愛。

帕克斯頓對美食並不陌生，因為他的父親也是一名從事專業烹飪已20年的廚師，他經常和父親光顧知名餐廳享受美食，但Quince這頓生日大餐讓他印象深刻。

溫德利克在為兒子預訂Quince前曾有所猶豫，他擔心其他顧客會怎麼想，或是這種奢華的體驗是否會扭曲兒子的價值觀。最後，他還是決定冒險一試。

舊金山標準表示，事實上，只要和舊金山一些餐廳主廚和經理聊過，就會發現一個令人驚訝的現象：兒童們正逐漸成為一些最昂貴餐廳的常客。

對某些家庭而言，在米其林餐廳用餐會是一筆不小的開銷，但對另一些家庭來說，這不過是又一頓不錯的晚餐。

米其林二星餐廳Sons & Daughters主廚兼老闆錢尼（Harrison Cheney）對這一現象並不感到驚訝。他表示，他的餐廳提供一份包含24道菜的北歐風味套餐，價格為315美元，經常用來接待孩子們，甚至是非常年幼的孩子。

在灣區另一家米其林餐廳Saison，總經理賽利斯（Darlyn Celis）表示，他們也有一些兒童顧客，其中有一名七歲左右的小女孩，已經連續三年主動要求來Saison享受生日大餐。