市府別區加強執法 金山Hub區居民：毒品問題湧到我家門

Hub區居民稱，市政府在第六街和米慎區等地加強執法，導致毒品問題被推擠到他們家門口，使他們的社區變成了「新田德隆區」。（記者王子涵／攝影）

舊金山 某個社區的居民稱，市政府將毒品問題推到他們家的門口，使這個原本不壞的區變成了「新田德隆區」。

舊金山紀事報報導，麥考密克（Sam McCormick）和他的鄰居們已經忍無可忍了。幾個月來，他們一直試圖讓舊金山市政府關注「樞紐區」（Hub），這個經常被遺忘的區域位於南市場區（SoMa）、田德隆區（Tenderloin）和米慎區（Mission）之間。他們說，過去一年裡，這裡的狀況每況愈下。

最近一個傍晚，麥考密克和另外六名男子，包括居民、企業主和一名非營利組織工作人員，一起進行了一次非正式的每月社區巡邏步行，巡邏範圍以Market Street、Van Ness Avenue和South Van Ness Avenue的交叉口為中心。

他們花了一個小時勸說吸毒者，並將街頭的狀況拍照記錄下來，送到市裡的311求助專線。他們沿著人行道推進，人行道上散落著針頭、揉成團的鋁箔紙和垃圾。他們走過一輛窗戶破碎、車燈閃爍的汽車。

麥考密克是瓦倫西亞街101號業主協會的主席，他用手電筒照著一灘五彩繽紛的嘔吐物，街上傳來爭吵聲。「這已比平常好多了，」麥考密克說，因為前一天晚上街道已經被掃街車清過了。

麥考密克和近十位樞紐社區居民告訴紀事報，他們被市政府忽視了，因為最近市政府在第六街和米慎區等更受關注的問題區域加強了執法，導致毒品問題被推擠到他們家門口。他們說，社區的狀況是前所未有的糟糕，並要求市政府採取更有力的措施，處理那些拒絕接受庇護和幫助的街頭流浪者。

日前幾位居民在市議會的會議上表達了他們的不滿，同時也提出了解決問題的建議，包括指派一名工作人員負責監督市政部門並識別屢犯者。

「你們知道聽著一個男人在窗外大喊大叫三個小時是什麼滋味嗎？」79歲的退休老婦人瓦倫特（Lynn Valente）問議員們。瓦倫特說，自從26年前搬到史蒂文森街以來，今年她「目睹了最嚴重的非法活動集中爆發」。

麥考密克將矛頭指向了市議員麥德誠（Matt Dorsey），他的選區涵蓋了該地區。他告訴市議會，麥德誠曾承諾，在市區露天吸毒的人只有三個選擇：戒毒、坐牢或離開。

Hub區 Valencia Street 在2025年1月的景象。(谷歌地圖)