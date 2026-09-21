「區域交通提案」公投 對灣區選民影響大

多家交通機構已表示，如果區域提案未獲通過，它們將不得不取消線路、縮短營運時間，甚至完全停止周末服務。(本報檔案照)

灣區 陷入困境的公共交通系統的命運，可能取決於選民在11月做出的決定：是否批准提高銷售稅率，以資助那些若無新收入來源，將不得不大幅削減服務和關閉車站的交通機構。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這項被稱為「區域交通提案」（Regional Transit Measure）的公投 案，是在州長紐森 於今年早些時候發放5.9億美元緊急貸款之後提出的。這筆貸款旨在幫助交通機構維持，同時尋求解決其財政困境的長期方案。然而，一些機構表示，除非提案獲得通過，否則它們不會動用這筆資金，因為若無新收入，將無法償還貸款。

州長和州議會先前已於2023年撥款51億美元，以支持全州陷入困境的交通機構。灣區四大交通系統，明年合計面臨的年度赤字就超過8億美元。

提案預計將在未來14年內，為橫跨五個縣的公車、火車、地鐵和渡輪線路每年籌集約9.8億美元資金。它將把聖馬刁縣、聖塔克拉拉縣、康曲柯士達縣和阿拉米達縣的銷售稅率提高0.5個百分點，並將舊金山市的稅率提高1個百分點。這意味著在前述四縣，每100元應稅消費多付50分，而在舊金山則需多付1元。這項提案需獲得簡單多數票方可通過。

提案的支持者包括灣區委員會、住房與交通倡導團體、工會以及200多名民選官員。他們認為，提高稅收對於維持灣區公共交通系統的運作至關重要。多家交通機構已表示，如果提案未獲通過，它們將不得不取消線路、縮短營運時間，甚至完全停止周末服務。

反對者則認為，這些機構並未明智地使用資金；他們主張機構應在其他領域削減開支，或者請求州議會協助，將資金從那些被視為浪費的資本項目中被視為浪費的資本項目重新分配。

灣區公共交通機構的「財政懸崖」並非該地區獨有：疫情從根本上重塑了全國各地的公共交通格局，因為許多人突然轉為居家辦公。即便時隔六年，乘客數量仍未完全恢復。

峰田交通研究所（Mineta Transportation Institute）主任阿格拉瓦爾（Asha Agrawal）指出，客流量下滑，對那些嚴重依賴票務收入來支付營運成本的機構打擊尤為沉重。她指出，在疫情之前，灣區捷運（BART）和舊金山交通局（SFMTA）因擁有全美最高的票務收入覆蓋率（即票據收入占營運成本的比例）而廣受讚譽，因為它們的營運成本很大程度上由票據收入支撐。

預計將有十多家公共交通機構從「區域交通提案」中獲得資金支持。對於依賴公車和軌道交通出行的灣區居民而言事關重大，因為如果該提案未獲通過，多家機構已提議大幅削減服務。

BART已提議將營運結束時間從午夜提前至晚上9時，將列車發車間隔延長至30分鐘，並在非尖峰時段將營運路線從5條縮減為3條。該計畫擬於1月實施，屆時列車營運總時長將減少63%。

Caltrain 擬議的削減措施包括：取消周末服務，關閉超過三分之一的車站，將發車頻率降至每小時一班，並將營運結束時間從凌晨1時提前至晚上9時左右。

AC Transit 預計未來幾年將面臨平均每年5000萬美元的赤字，其8月的客流量為疫情前水準的68%。該機構正考慮削減16%的服務，重點是針對客流量最低的線路，並在必要時可能完全取消某些路線。

舊金山市政交通局（Muni）因下一財年面臨約3.44億美元的赤字，提議取消多達20條Muni線路，削減至少30%的服務，並停止常規夜間服務。