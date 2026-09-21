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孕婦受困金門公園車陣 救護員徒步跑2街區接生女嬰

記者王子涵／舊金山報導
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一名孕婦當時與家人在金門公園Crossover Drive接近Martin Lu...
一名孕婦當時與家人在金門公園Crossover Drive接近Martin Luther King Jr. Drive一帶遭遇嚴重堵車。孕婦突然進入生產狀態後，家人將車停靠在路邊並撥打911求助。(Google Maps)

舊金山金門公園（Golden Gate Park）19日下午出現驚險又溫馨一幕。一名孕婦受困於公園內擁堵的車流時突然臨盆，由於救護車同樣被堵在路上，醫護人員只能下車奔跑約兩個街區趕往現場，最終及時協助孕婦生下一名健康女嬰。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這名孕婦當時與家人駕駛一輛灰色本田Honda）轎車，在金門公園Crossover Drive接近Martin Luther King Jr. Drive一帶遭遇嚴重堵車。孕婦突然進入生產狀態後，家人將車停靠在路邊並撥打911求助。

舊金山消防局發言人巴克斯特（Jonathan Baxter）表示，消防人員在下午4時30分過後接獲報案，隨即派遣消防車及救護車前往現場。

救護車首先抵達附近，但受到交通堵塞影響，無法直接駛到孕婦所在位置，只能停在約兩個街區外。醫護人員隨即下車，徒步跑向現場，並在孕婦即將生產之際及時趕到，順利接生一名健康女嬰。

消防車稍後也抵達並協助照護。母親與新生女嬰隨後被送往附近醫院，兩人情況均良好。

巴克斯特向這個家庭表示祝賀，並歡迎女嬰來到這個世界。他表示，女嬰的平安出生展現了救援人員的投入、關懷與團隊合作。

事發當日下午，金門公園人流繁忙，Crossover Drive交通一度陷入停滯。同一個周末，101號公路舊金山市區路段也因施工封閉，預計對全市交通造成影響。

精華 FAQ

  • 事件發生在舊金山金門公園內，靠近Crossover Drive與Martin Luther King Jr. Drive一帶。當時該路段車流嚴重壅塞，孕婦受困車陣中，情況相當緊急。

  • 救護車雖然先抵達附近，但因交通堵塞無法直接進入孕婦所在位置，只能停在約2個街區外。醫護人員因此改為下車徒步奔跑，及時趕到現場協助接生。

  • 醫護人員在孕婦即將生產時順利接生1名健康女嬰，消防車隨後也到場支援照護。母親與女嬰之後被送往附近醫院，2人狀況都良好。

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