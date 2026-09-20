市長話金山／市府問責 確保投入公帑有成效

今年初舊金山市長羅偉（右）與州長紐森（左）共同出席舊金山無家者治理會議。（記者李怡／攝影）

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在本期，我想和各位讀者分享市府問責的重要性。

現行庇護系統難解決問題

很多市民可能都有類似的感想，舊金山投入了那麼多公帑與資源在改善無家可歸者及精神疾病危機，為什麼每年我們都沒有看到顯著的改善。

在過去18個月，我幾乎每天早上走在同一個街頭，見到同一群無家可歸者。當我上前了解他們的需求，告訴他們有什麼庇護床位資源的時候，有些表達了對市府提供的臨時庇護站的不信任，他們可能在裡面得不到長遠有效的幫助，甚至遭受暴力。無論是從市民的角度或者從無家可歸者的角度，現行的系統都不足以解決我們長久以來的問題。

將重新審視無家可歸合約

舊金山每年在改善無家可歸上共有超過5億元的合約。而我將致力在未來數年，確保舊金山無家可歸及住房支持局重新審核全市所有的合約，保證拿到市府撥款的機構提供有效及可追蹤成果的服務。這個根本性的改革將會改變舊金山如何應對無家可歸者及精神疾病危機。我們不能只滿足於把人轉介至臨時庇護床位，我們更加要讓他們能得到治療與幫助不再回到街頭。我們更加要知道我們投入的公帑是能見到成效，能夠追蹤成效，已經當達不到效果的時候有方法問責。我們不能再投入十億元在一個失敗的系統中。

新法擴大過渡性住房禁毒

不僅僅在市府合約的全面整頓，在立法的層面，無論是與州議員或者與市議員，我們都致力於填補法律的空缺。在現行的法例下，市府的過渡性住房是沒有禁止吸毒的規定的。因為我們需要州的撥款支援這些住房，因此若完全禁毒的過渡性住房將會失去州府撥款。因此今年，我們在舊金山市議會推行並通過了法案，擴大了過渡性住房禁毒政策。若州法案也得以簽署，將為舊金山支援性及過渡性住房提供可實際追蹤成效的空間。

我知道在這個問題上，我們還有很多需要做。這只是一個開始，一個承諾，我們會繼續不懈努力。

金州女武神（Golden State Valkyries）隊與舊金山市公共圖書館聯名推出全新限量圖書卡，市長羅偉親自到場為新卡站台。（舊金山市長辦公室提供）

市長羅偉參加舊金山華埠中秋街會的巡遊活動，沿途和市民寒暄、問候。（舊金山市長辦公室提供）

市長羅偉參加舊金山華埠第35屆中秋街會，在巡遊出發前與市民大眾大合照。（舊金山市長辦公室提供）

舊金山擬重整5億美元的遊民事務合約，透過重新競爭採購，建立更明確的績效標準。（記者李怡／攝影）