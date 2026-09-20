金山「太貴」住不起 僅三分之一工作者住城內

在舊金山上班，卻不住在城內的人口比率，20年來一路下降；最新數據顯示，僅三分之一工作者住城內。（記者李怡/攝影）

每天在舊金山 上班的人，有多少人住在舊金山？根據「舊金山紀事報」19日分析美國人口普查 局最新可用的工作地與居住地數據，在舊金山工作的人中，2023年只有約33.5%同時住在舊金山。

這個比率20年來一路下降。2003年，在舊金山工作的人中，約44%住在市內。到了2013年降至39%，2023年再跌至33.5%。同一期間，舊金山的工作機會卻增加超過23萬個。尤其2013年至2023年間，市內工作崗位增加約10萬個，但住在舊金山的工作者人數幾乎沒有增加。

半島、南灣和東灣成為不少舊金山上班族的家。以聖塔克拉拉縣為例，2013年只有3.7%的舊金山工作者住在當地，2023年已增加至接近7%；住在阿拉米達縣的比率也有所上升。

背後最現實的原因之一仍是住房。舊金山多年來房價和租金高企，即使工作在市區，不少家庭也選擇到灣區 其他城市尋找更大的住房、更低的居住成本，再用通勤時間換取生活空間。

疫情後遠距和混合辦公普及，也改變了「在哪裡上班，就住在哪裡」的傳統模式。數據甚至顯示，2023年有5%的舊金山工作者居住在洛杉磯，高於2013年的3.7%。這並不意味著這些人每天搭飛機上班，而是反映部分科技、專業工作者已不需要每天進辦公室。

有意思的是，低薪工作者反而更可能住在舊金山。「紀事報」分析認為，原因可能包括部分居民較早入住租金管制房屋、住在可負擔住房，或與家人多人同住。

而跨城上班也是雙向的。2023年，約45%的舊金山居民工作地點在市外，其中約13%前往聖馬刁縣工作，10%前往聖他克拉拉縣，超過8%前往阿拉米達縣。