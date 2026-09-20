未接種疫苗染麻疹旅客 足跡橫跨加州6縣 公衛急發通知

一名麻疹患者本月乘坐美鐵和州際公路巴士在加州各地活動，恐怕已有眾多民眾接觸到病毒。（美聯社）

加州 衛生官員發出警告表示，一名感染麻疹 且未接種疫苗 的旅客乘坐美鐵（Amtrak）和州際公路巴士在加州活動，可能已在多個縣傳播麻疹病毒。

根據衛報（The Guardian）報導，加州公共衛生官員表示，這名患者在加州多次轉乘大眾運輸系統的過程中，至少途經六個縣，包括阿拉米達縣（Alameda）、布特縣（Butte）、肯恩縣（Kern）、洛杉磯縣、沙加緬度縣和聖荷昆縣（San Joaquin）。

官員指出，這名患者於9月10日搭乘美鐵抵達洛杉磯進入加州，接著前往貝克斯菲（Bakersfield），途經士德頓（Stockton）、奧洛維爾（Oroville）、沙加緬度和艾姆瑞維爾（Emeryville），最後離開加州前往丹佛。

官員表示，與該名患者同乘列車或巴士的旅客，以及在相關日期期間曾到過上述地區車站的人，可能都已接觸到麻疹病毒。官員稱，他們正在和聯邦單位和地方衛生部門合作，識別並通知可能接觸過病毒的人。

加州助理公共衛生官員阮麗塔（Rita Nguyen，音譯）說：「這起病例，以及加州今年先前爆發的麻疹疫情，都提醒了我們接種麻疹疫苗的重要性。疫苗能提供持久的保護，不但能保護自己和家人，還能保護那些因年齡太小尚未完成接種全數疫苗的幼兒。」

媒體報導，本周稍早，也有一名麻疹患者乘坐美鐵從密蘇里州賽達利亞（Sedalia）前往芝加哥，導致光是在傑克森縣（Jackson county）就有超過250人暴露在麻疹病毒下。

衛報表示，賓州目前正面臨全美最嚴重的麻疹疫情，今年迄今，該州38縣已有731例麻疹確診病例，至少4人死於麻疹相關疾病。