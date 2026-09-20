健保新規取消補助 恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

從明年開始，加州 全保（Covered California）將取消一些人的健保 補助，其中包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。業內人士稱，這一新政波及廣泛，其中很多是華人 ，加州可能有10萬之眾。

加州全保在官方通知中指出，這項政策變化影響2027年的健保財務補助，包括持工作簽證、學生簽證、庇護身分、難民身分、特殊簽證，以及臨時保護身分（TPS）等。從2027年1月1日起，這些過去可以取得健保財務補助的投保人，將不再符合補助資格。

有消息人士指出，受影響華裔人數可能高達10萬。失去財務援助後，投保人的保費負擔可能大幅增加。比如原本每月600元保費，補助後只需支付50元；明年失去補助，需自行負擔600元全額保費。一個家庭如果補助全取消，自付保費可能高達上千元。

除了移民身分政策變化，明年健保費用也預計上漲。加州全保公布的2027年初步費率顯示，全州平均保費預計上漲9.9%，主要受醫療照護成本、處方藥支出及整體醫療保險成本增加影響。這對因移民身分失去醫療補助的人來說，無疑雪上加霜。

華興保險個人健保副經理Vivian Huang建議，參保人如因失去補助無法負擔全額保費，可以貨比三家，重新比較不同的健保計畫，尋找保費較低的方案；也可考慮尋找提供團體健保的雇主，「求職時除了薪資，應將雇主提供的健保福利納入考量。」

另一方面，聯邦政府提供的「增強型保費稅收抵免」（EPTC）於2025年底到期，這項補助終止已增加許多投保人的保費負擔。為減輕聯邦補助縮減帶來的影響，加州政府2027年將增州級健保補助。加州全保表示，2026年撥款1.9億元，2027年則增加至3億元，並將州級補助的收入資格從聯邦貧窮線（FPL）的165%擴大至200%。

按照2027年標準，一人家庭年收入約3萬1920元、四人家庭約6萬6000元以下，可符合州級保費補助的收入條件。加州全保預估，2027年超過50萬居民將獲得州級保費補助，其中約20萬人原本沒有資格，明年將首次取得補助，並預計約9萬人因此避免失去健保。

不過，對因移民身分而不符合財務援助資格的投保人，即使收入符合州級補助標準，仍無法取得相關補助。

Vivian表示，近年醫療成本上升、通貨膨脹及理賠支出等因素，都會反映在保費上，因此即使有州級補助，部分投保人的自付保費仍可能增加。她建議民眾提前了解2027年新規，並比較不同健保計畫及補助資格，以降低保費負擔。