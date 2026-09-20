我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

金秀賢在南韓復出 暌違1年6個月現身頒獎 臉頰瘦了不少

健保新規取消補助 恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

記者邵敏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記...
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

從明年開始，加州全保（Covered California）將取消一些人的健保補助，其中包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。業內人士稱，這一新政波及廣泛，其中很多是華人，加州可能有10萬之眾。

加州全保在官方通知中指出，這項政策變化影響2027年的健保財務補助，包括持工作簽證、學生簽證、庇護身分、難民身分、特殊簽證，以及臨時保護身分（TPS）等。從2027年1月1日起，這些過去可以取得健保財務補助的投保人，將不再符合補助資格。

有消息人士指出，受影響華裔人數可能高達10萬。失去財務援助後，投保人的保費負擔可能大幅增加。比如原本每月600元保費，補助後只需支付50元；明年失去補助，需自行負擔600元全額保費。一個家庭如果補助全取消，自付保費可能高達上千元。

除了移民身分政策變化，明年健保費用也預計上漲。加州全保公布的2027年初步費率顯示，全州平均保費預計上漲9.9%，主要受醫療照護成本、處方藥支出及整體醫療保險成本增加影響。這對因移民身分失去醫療補助的人來說，無疑雪上加霜。

華興保險個人健保副經理Vivian Huang建議，參保人如因失去補助無法負擔全額保費，可以貨比三家，重新比較不同的健保計畫，尋找保費較低的方案；也可考慮尋找提供團體健保的雇主，「求職時除了薪資，應將雇主提供的健保福利納入考量。」

另一方面，聯邦政府提供的「增強型保費稅收抵免」（EPTC）於2025年底到期，這項補助終止已增加許多投保人的保費負擔。為減輕聯邦補助縮減帶來的影響，加州政府2027年將增州級健保補助。加州全保表示，2026年撥款1.9億元，2027年則增加至3億元，並將州級補助的收入資格從聯邦貧窮線（FPL）的165%擴大至200%。

按照2027年標準，一人家庭年收入約3萬1920元、四人家庭約6萬6000元以下，可符合州級保費補助的收入條件。加州全保預估，2027年超過50萬居民將獲得州級保費補助，其中約20萬人原本沒有資格，明年將首次取得補助，並預計約9萬人因此避免失去健保。

不過，對因移民身分而不符合財務援助資格的投保人，即使收入符合州級補助標準，仍無法取得相關補助。

Vivian表示，近年醫療成本上升、通貨膨脹及理賠支出等因素，都會反映在保費上，因此即使有州級補助，部分投保人的自付保費仍可能增加。她建議民眾提前了解2027年新規，並比較不同健保計畫及補助資格，以降低保費負擔。

精華 FAQ

  • 主要是部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人，包括工作簽證、學生簽證、庇護、難民、特殊簽證與TPS等身分者，從2027年1月1日起將不再符合補助資格。

  • 業內人士估計，受影響華裔人數可能高達10萬。失去補助後，原本每月僅付50元的人可能要回到600元全額保費，若是家庭投保，自付金額更可能上千元。

  • 加州將在2027年增加州級補助，預算從2026年的1.9億元增至3億元，且把收入門檻提高到FPL 200%。但若因移民身分不符資格，即使收入達標仍無法領補助。

華人 健保 加州

上一則

舊金山華埠「中秋街會」熱鬧登場 月餅、玉器買氣旺

下一則

華人因等待綠卡失醫保費補助 月付幾十元飆漲到上千

延伸閱讀

華人醫保補助取消 月付幾十元飆漲上千「如何活？」

華人醫保補助取消 月付幾十元飆漲上千「如何活？」
紅藍卡明年這8項變更 攸關投保人荷包與權益

紅藍卡明年這8項變更 攸關投保人荷包與權益
期中選舉前大開支票 川普：歐記健保百萬保戶 有500元退款

期中選舉前大開支票 川普：歐記健保百萬保戶 有500元退款
白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障
「公共負擔」新規9月18日上路 移民恐慌 專家：勿急停

「公共負擔」新規9月18日上路 移民恐慌 專家：勿急停

熱門新聞

馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

2026-09-16 21:33
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55

超人氣

更多 >
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑
與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權