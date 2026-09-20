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華人因等待綠卡失醫保費補助 月付幾十元飆漲到上千

記者邵敏／綜合報導
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從2027年起，必須具備合法永久居民等身分，才可獲得加州全保財政援助。（記者邵敏...
從2027年起，必須具備合法永久居民等身分，才可獲得加州全保財政援助。（記者邵敏／攝影）

華人Jenny最近收到「加州全保」（Covered California）通知信，告知明年健保補助將取消，需全額支付保費，原因在她尚未取得綠卡身分。Jenny對此震驚不已，表示根本無法承擔全額醫保。

Jenny收到加州全保的這封信後非常無助，「這幾年，我們一家都購買加州全保，如果全額自費，一個月可能要上千元保費，我們如何生存下去？」Jenny提供的信函，標題醒目顯示：「您可能沒有資格獲得2027年的財政援助」。

信中指出，2025年總統簽署「大又美法案」，取消某些特定移民身分群體的加州全保財政援助，從2027年起，必須具備合法永久居民、古巴及海地入境者、或者自由聯合條約（COFA）移民身分，方可獲得加州全保財政援助。

Jenny幾年前來到加州，一家三口擠在一個小公寓，目前仍在等待綠卡審批。她和丈夫每日起早貪黑打零工，省吃儉用勉強度日，供養在校讀書的孩子。

「我們不敢申請白卡福利，擔心公共負擔會影響綠卡申請。」最近幾年，Jenny一家購買加州全保計畫，每月自付保費幾十元。她擔心明年醫保補助取消，保費、醫療費可能飆漲到無力承擔。

速更新移民身分文件

華興保險個人健保副經理Vivian Huang證實這封信的真實性，她表示很多客戶陸續收到加州全保的同樣信函。華興保險正在協助客人更新移民身分文件，「如果投保人最近已經取得綠卡或成為公民，盡快將新文件交給保險經紀，更新加州全保帳戶資料。」Vivian提醒，如果沒有及時更新身分資訊，可以享受補助的人也可能會失去醫保補助。她特別指出，如果投保人目前仍在等待綠卡，不代表未來永遠失去補助，比如2027年1月或2月取得綠卡後，仍可更新身分資料，重新確認財務補助資格。

加州全保在寄給投保人的信中指出，此次變更不會影響2026年的健康計畫費用，新政將於2027年1月1日生效。此外，加州全保將於今年10月發送明年的計畫費用和選擇資訊，失去財務援助資格的投保人，可以選擇在沒有補助的情況下繼續購買健保，或取消健保計畫，並強調必須在今年12月15日前取消計畫。

階進慈善基金會負責人葉品毅表示，加州全保補助2027年取消，屆時將有成千上萬人，因無力承擔昂貴的醫療保險失去保障。其中一些人將湧向免費的社區醫療。近年，該基金會多次舉辦義診，接觸到各類人群，他們或無力承擔醫療費用、或擔心持白卡去醫院看病暴露移民身分，只能依靠義診渠道治療。

有華人收到加州全保通知信，告知明年沒有資格獲得補助。（圖／受訪者提供）
有華人收到加州全保通知信，告知明年沒有資格獲得補助。（圖／受訪者提供）

精華 FAQ

  • 因為她尚未取得綠卡，明年起可能無法再領加州全保財務補助，保費將從每月幾十元變成全額自付，上千元的支出讓她難以負擔。

  • 依信中說明，2027年1月1日起，只有合法永久居民、古巴及海地入境者，或屬於自由聯合條約（COFA）移民身分者，才可申請財務援助。

  • 華興保險建議投保人若已拿到綠卡或成為公民，應立即更新文件；慈善團體則擔心許多無力負擔者會失去保障，轉向免費義診求助。

綠卡 華人 保費

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