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舊金山華埠「中秋街會」熱鬧登場 月餅、玉器買氣旺

記者李怡／舊金山報導
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舊金山華埠中秋街會19日登場，都板街紅燈籠高掛，沿街攤位林立，大批居民與遊客湧入...
舊金山華埠中秋街會19日登場，都板街紅燈籠高掛，沿街攤位林立，大批居民與遊客湧入，街頭人潮摩肩接踵成了一條「人河」。（記者李怡／攝影）

紅燈籠高掛，月餅擺上街頭，遊客幾乎塞滿整條都板街。舊金山華埠年度中秋街會19日登場，從加州街一路延伸至柏思域街，兩旁攤位一字排開。適逢周末晴朗天氣，大批居民和遊客湧入華埠，街頭摩肩接踵，月餅、珠寶玉器、手工藝品及各式美食攤位前都有人停下選購，為華埠帶來濃濃節慶氣氛與久違的旺盛人氣。

今年活動由舊金山華埠商人協會（San Francisco Chinatown Merchants Association）主辦，9月19日至20日連續兩天舉行，活動免費。主辦方公布的節目包括舞獅、武術、民俗舞蹈、音樂演出、K-Pop舞蹈比賽及兒童活動等，主舞台設在華盛頓街與都板街路口。

舊金山華埠中秋街會19日登場，都板街紅燈籠高掛，沿街攤位林立，大批居民與遊客湧入...
舊金山華埠中秋街會19日登場，都板街紅燈籠高掛，沿街攤位林立，大批居民與遊客湧入，街頭人潮摩肩接踵。（記者李怡／攝影）

記者19日在現場看到，都板街從街頭望去幾乎成了一條「人河」。一串串紅燈籠橫跨街道，下面則是白色、藍色及黃色帳篷搭起的臨時市集。華裔長者、年輕家庭以及外地遊客穿梭其中，不少人一手提著購物袋、一手拿著食物，走走停停。平日仍可看到車輛往來的街道，當天完全讓位給行人。

最有中秋味道的，當然少不了月餅。現場有商家直接把一盒盒月餅搬到街頭販售，有傳統鐵盒包裝，也有較新式的禮盒。從記者現場拍攝的攤位可見，有商家推出四盒裝25元、六盒裝35元等街會價格，吸引民眾駐足詢問。另一家店門口也擺出月餅及糕點促銷牌。中秋還未到來，華埠已先有了「買月餅、逛街會」的過節氣氛。

舊金山華埠中秋街會19日登場，商家把一盒盒月餅搬到街頭販售。（記者李怡／攝影）
舊金山華埠中秋街會19日登場，商家把一盒盒月餅搬到街頭販售。（記者李怡／攝影）

除了吃，街會也成為不少華埠小商家的周末生意場。珠寶、玉器攤位前圍著不少顧客，有人低頭挑選手鐲，也有人拿起飾品仔細端詳。沿街還可看到工藝品、紀念品及社區組織攤位。對華埠商家而言，大型街會帶來的不只是熱鬧，更重要的是把人重新帶進社區，遊客逛完攤位，也可能走進周邊餐館、茶室和商店消費。

舊金山華埠中秋街會19日登場，珠寶、玉器攤位前圍著不少顧客。（記者李怡／攝影）
舊金山華埠中秋街會19日登場，珠寶、玉器攤位前圍著不少顧客。（記者李怡／攝影）

今年活動還加入較年輕化的節目。19日下午安排K-Pop舞蹈比賽；20日則有太極、太鼓、古箏等演出，並安排餃子比賽，最後以舞龍遊行為兩天活動收尾。傳統月餅、舞獅與古箏，和K-Pop等流行元素同時出現在華埠街頭，也讓這場老牌社區活動多了跨世代色彩。

精華 FAQ

  • 活動於9月19日至20日連續兩天舉行，19日現場已十分熱鬧。都板街幾乎擠成「人河」，居民、華裔長者與外地遊客絡繹不絕，街道也暫時完全讓位給行人。

  • 最受矚目的是月餅，現場有商家直接搬到街頭販售，並推出4盒25元、6盒35元等街會價格。此外，珠寶玉器、手工藝品與各式美食攤位也吸引不少民眾選購。

  • 今年活動除了舞獅、武術、民俗舞蹈外，還加入K-Pop舞蹈比賽、太極、太鼓、古箏演出與餃子比賽，最後以舞龍遊行收尾，讓傳統節慶更具跨世代吸引力。

華埠 舊金山 中秋

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