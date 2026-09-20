舊金山老公寓住戶注意 消防改造每戶恐要花數萬

布諾山與俄羅斯山上的高層建築，未來消費系統改造，恐面臨高額收費。（記者李怡／攝影）

對於住在舊金山 一棟幾十年歷史的高層公寓，未來可能突然收到一張數萬元、甚至超過20萬元的改造帳單。舊金山一項要求老舊高層住宅加裝消防灑水系統的規定近日再次引發爭議。全市約126棟建築、9000個住宅單位可能受到影響，不少公寓屋主擔心，消防安全還沒改善，自己先被巨額特別徵費壓得喘不過氣。

消防灑水器該不該裝是一回事，誰來付錢、到底要多少錢，是另一回事。

舊金山2022年通過相關規定，要求部分沒有符合標準消防灑水系統的老舊高層住宅進行改造。目前完成期限已延至2035年。規定主要影響1970年前興建的高層住宅，其中不少位於北岸區、諾布山、俄羅斯山、濱海區和太平洋高地等社區。

市議會預算及立法分析辦公室研究不同類型的50戶公寓發現，如果建築本身已有部分消防設施，改造費用可能約每戶1萬5000元。但如果需要重新鋪設供水和消防管線，成本可能一路增加，最高超過每戶22萬元。

對於普通家庭來說，這不是一筆小錢。尤其一些老公寓住著退休 長者和長期居民，一旦屋主協會決定收取數萬元特別徵費，有人可能要貸款 ，有人甚至擔心不得不賣房。

一名住在O′Farrell街老公寓的居民表示，她所在大樓估算後，每戶改造成本可能超過20萬元。她強調，大樓裡並非人人都是有錢人，還有教師、護士和退休人士。

不少屋主也質疑，為什麼不同條件的大樓要面對類似要求。有些建築已經有部分灑水器、消防立管或其他安全設施，他們希望市府能根據每棟樓的實際情況決定如何改造，而不是「一刀切」。

消防安全人士則認為，高層建築一旦發生火災，逃生和救援都比普通住宅困難，自動灑水系統可以在火勢擴大前發揮作用；同時也有人認為，超過20萬元的估價屬於複雜工程案例，並不代表所有住戶都會承擔如此高的費用。

面對屋主反彈，舊金山已經成立技術諮詢委員會重新檢討規定。委員會預計未來數月研究改造成本、消防安全和替代方案，並向市府提出建議。

對普通屋主而言，2035年似乎還很遠，但大樓如果需要籌集數百萬元工程費，HOA往往必須提前多年準備。