聖荷西開灣區先例 立法規管自助結帳 提升便利+遏制竊盜

自助結帳櫃台示意圖。(pexels.com)

聖荷西 或將成為灣區 首個立法規管自助結帳櫃台的城市，這種結帳方式在超市（grocery stores）和藥妝店（drug stores）最常見。

聖荷西信使報報導，為了改善運作條件、提升公眾便利性並遏制零售竊盜造成的數十萬元稅收 損失，聖荷西市有望成為灣區首個對超市和藥妝店自助結帳機進行監管的城市。

市議會規則委員會日前同意研究該提案，並向市議會提交潛在的監管規定。這些規定可能包括：每三台自助結帳機配備一名員工；要求在自助結帳機運作期間至少保留一條人工收銀通道；以及限制單筆交易商品數量為15件。

其他建議規則包括：禁止使用自助結帳機購買菸草和上鎖商品；要求自助結帳區域必須始終處於工作人員和執法人員的視線範圍內；強制設置公共標牌，告知顧客其權利和舉報程序；以及與聖塔克拉拉縣勞動標準執法辦公室建立合作關係。

如果通過，聖荷西將成為灣區首個實施此類規定的城市。目前，南加州的長堤（Long Beach）、科斯塔梅薩（Costa Mesa）和聖塔安娜（Santa Ana）是加州少數實施類似自助結帳規定的城市。

針對這項地方性措施，加州雜貨商協會發言人羅斯（Nate Rose）辯稱，這些規定會推高食品價格，延長排隊時間，並危及員工安全，卻無法阻止犯罪。市府官員則表示，零售竊盜每年給聖荷西市造成高達 40 萬元的銷售稅收入損失，而人手不足的自助結帳區可能會降低員工的工作條件，並增加他們的安全風險。

市議員坎德拉斯（Domingo Candelas）和科恩（David Cohen）共同起草了這份備忘錄。「在我的選區，我代表著很多老年人，他們最終都覺得購物不再是一件容易的事，」坎德拉斯在委員會聽證會上說，「他們發現自己不得不面對技術難題，卻幾乎得不到任何幫助，就連買菜都成了越來越大的挑戰。」