「傑雷諾法案」通過 擴大豁免收藏車排煙檢測

州長紐森在知名脫口秀主持人雷諾在加州柏班克車庫房簽署了「傑雷諾法案」，擴大了特定收藏車的排煙檢測豁免範圍。（本報檔案照）

無論是流線型、低底盤的Impala，還是糖果蘋果紅的Monte Carlo，抑或是引擎轟鳴的T頂款Trans Am，20世紀70年代末和80年代的經典車型，都是加州 汽車文化遺產中不可或缺的標誌性組成部分。

但由於難以通過排煙檢測（smog check），其中許多車輛已被束之高閣，擱置在車道和車庫中。汽車愛好者們多年來一直呼籲放寬對收藏車的排放規定，他們認為這些老爺車通常只用於短途行駛，前往遊行和車友聚會等場合，在那裡它們理應被欣賞和珍視。

車迷們在著名喜劇演員兼汽車愛好者傑雷諾（Jay Leno）身上找到強有力的支持者，他的個人收藏中擁有超過150輛汽車。

信使報（Mercury News）報導，州長紐森（Gavin Newsom）周三造訪了他在布班克（Burbank）的車庫，簽署了參議院 第1392號法案（Senate Bill 1392又稱Jay Leno′s Law ，「傑雷諾法案」），該法案擴大特定收藏車的排煙檢測豁免範圍，為經典車界贏得一場重大勝利。

在未來幾年內，「傑雷諾法案」將逐步為1976至1985年款不作為主要交通工具使用的收藏車提供排煙檢測豁免。根據現行法律，1975年款之前的汽車已經免於排煙檢測要求。

新豁免條款將於2028年1月1日起生效，適用於1981年款及之前生產的符合條件車輛。每年，符合條件的車型年份將向前推一年，直至2033年，屆時1985年及以前生產的車輛也將被納入豁免範圍。

要獲得豁免資格，車主必須通過持有收藏車保險或提供紀錄（表明該車每年行駛里程少於1000哩）來證明其收藏車並非用於日常交通。該豁免旨在適用於主要用於車展、遊行、慈善活動和歷史展覽的車輛。

保養老式車輛是一項充滿愛心的勞動，而每兩年一次的排煙檢測要求給收藏家帶來了額外的挑戰，因為並非所有加油站都具備提供這項服務的能力。而且，即使收藏家能把車開到合適的檢測點，也無法保證車輛能通過檢測。

眾所周知，要讓老式車輛達到現行排放標準非常困難，因為數十年歷史的排放系統往往已經老化，而且替換零件很難找到。

豁免排煙檢測要求將使收藏家更容易在不觸犯法律的情況下，將他們的車開到車展和慶祝活動上。這對低底盤改裝車（lowrider）群體來說是一個重大勝利，該群體提交了超過1700封支持該法案的信件。