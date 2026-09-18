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Dreamforce場外另一種聲音 示威者籲放慢AI發展

記者李怡╱舊金山報導
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Dreamforce場外另一種聲音，民眾示威籲放慢AI發展。（記者李怡╱攝影）
Dreamforce場外另一種聲音，民眾示威籲放慢AI發展。（記者李怡╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Dreamforce場外示威者要求放慢AI開發並加強監管。
  • 重點二：抗議聚焦AI自主行動、網路安全與失控風險。
  • 重點三：科技業內部對AI速度與安全管控看法分歧。

當數以萬計科技業人士本周湧入舊金山參加Dreamforce，討論人工智能（AI）如何改變工作和生活時，街頭卻傳出另一種聲音。數十名示威者17日在舊金山集會，要求科技公司放慢AI開發速度，加強安全監管。他們前往OpenAI及Anthropic辦公室外抗議，隨後遊行前往市政廳，呼籲地方政府正視快速發展的AI可能帶來的風險。

示威由倡議團體「Stop the AI Race」發起。活動人士前一天已開始製作標語和準備行動，17日上午展開集會。現場有人舉著要求停止AI競賽、加強安全監管的標語，也有人在科技公司辦公室外以粉筆留下警告訊息。

示威者認為，AI能力提升速度已超越政府監管及社會適應速度。他們特別關注AI自主行動、網路安全及更長期的失控風險，希望大型科技公司不要只比誰的模型更快、更強，而應給安全研究及政府監管留下時間。

組織者布萊爾（Max Blair）表示，部分科技公司執行長本身也開始呼籲對AI加強約束，但要真正推動改變，仍需要更多公眾參與。示威者並要求地方及科技業領袖正視AI快速發展可能造成的後果。

這場街頭示威與Dreamforce會場內的討論形成鮮明對照。今年Dreamforce幾乎處處可見AI。企業展示如何使用AI代理處理客服、銷售和日常工作，但AI究竟應該「跑多快」，也成為會議期間最受關注的議題之一。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在Dreamforce期間主張應控制最前沿AI發展節奏，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也談及AI風險與安全問題；另一方面，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳對進一步監管持不同看法，認為許多安全問題可以透過工程方法解決。科技業內部對是否應放慢AI發展，仍存在明顯分歧。

這場爭論與普通人的距離其實並不遙遠。從學生用AI寫作業、上班族用AI整理資料，到企業以AI取代部分重複性工作，人工智能已快速進入日常生活。支持快速發展者認為，AI可以提高生產力、推動醫療與科學研究；主張減速者則擔心，在安全規則尚未成熟前，各家公司為搶占市場而競相推出更強大的系統。

示威者當天最後前往舊金山市政廳，希望市府領導人介入AI安全議題。

精華 FAQ

  • 示威者要求大型科技公司放慢AI開發速度，避免只追求模型更快更強，同時要加強安全監管，讓政府與社會有時間因應快速變化的風險。

  • 他們擔心AI能力成長已超過政府監管與社會適應速度，尤其是AI自主行動、網路安全，以及更長期可能失控的風險，認為安全研究不該被市場競賽擠壓。

  • 場外示威者主張減速與加強監管；場內則有人強調AI可提升生產力、推動醫療與科研。Anthropic與OpenAI執行長談安全，Nvidia執行長則較反對額外監管。

人工智能 舊金山

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