Dreamforce吸4萬人 市中心熱鬧擁堵

16日Dreamforce大會召開期間，舊金山市中心金融區熱鬧也擁堵。（記者李怡／攝影）

本周如開車經過舊金山 市中心，大多數人會感到交通十分擁堵，因全球科技大會Dreamforce從15日至17日在馬士孔尼中心(Moscone Center)登場，約4萬多人一下子湧進市中心。本報16日走訪發現，Salesforce周邊到處都是掛著大會證件的參與者，附近咖啡店、餐館人潮增加。另一頭的金融區則車燈排成長龍。

Dreamforce是Salesforce公司每年在舊金山舉辦的大型科技盛會。今年大會仍然離不開最熱門詞「AI」(人工智慧)。OpenAI執行長奧特曼 (Sam Altman)、Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)、Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 等科技界重量級人物都參與活動，大會超過1600場不同規模的演講、討論及培訓在三天內密集登場。

對沒有參加Dreamforce的普通市民來說，大會最直接的存在感可能不是AI，而是堵。

記者16日走訪金融區看到，沙加緬度街（Sacramento Street）一帶車流密集，小客車、貨車一輛接一輛，紅色煞車燈一路延伸到數個街口之外。有些路段走走停停，平常十幾分鐘的市中心車程，碰上大會人潮和封路，可能就得多留一些時間。

為了Dreamforce，士孔尼中心周邊多條道路實施臨時交通管制。Howard Street第三街至第四街路段自9月5日起關閉，直到20日晚間才恢復。第四街Mission Street至Howard Street部分時段也限制一般車輛通行。

今年大會預計為舊金山帶來約1.35億元本地經濟收入，並創造約3萬6000個臨時工作機會。

16日Dreamforce大會召開期間，舊金山市中心金融區熱鬧也擁堵。（記者李怡／攝影）