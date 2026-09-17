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金山市府報告：公共交通系統Muni服務若削減 房價恐暴跌

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山主計長辦公室公布的最新報告指出，若Muni土地稅H提案無法獲得通過，舊金山...
舊金山主計長辦公室公布的最新報告指出，若Muni土地稅H提案無法獲得通過，舊金山房價可能大幅下跌。（美聯社）

舊金山市府一份報告指出，如果舊金山公共交通系統Muni服務大幅削減，當地房價可能隨之暴跌。

舊金山紀事報報導，這是舊金山主計長辦公室（controller′s office）最新公布的一份報告的結論之一。這份報告詳述了如果選民11月不批准Muni土地稅H提案，那麼從明年起，Muni可能實施的服務削減措施將對本地帶來負面連鎖反應。

面對每年3億零700萬元的預算缺口，舊金山交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）領導層分析出未來可能出現的局面：19條公車路線和一條電車路線將消失、纜車將停止營運、最繁忙的公車和地鐵線路班次也將大幅減少。

為了了解這種情況對舊金山而言意味著什麼，主計長辦公室與外部顧問合作，利用統計模型，將Muni服務縮水的後果與徵收新土地稅的成本進行了比較。

數據顯示，如果H提案獲得通過，普通獨棟屋和康斗公寓的業主每年需繳稅129元，多單位住宅業主需繳稅249元，商業、工業建築、飯店或辦公大樓業主需繳稅799元，土地面積更大的物業業主需繳更高稅金。

報告表示，這項稅賦雖然可能對房地產價值造成壓力，但與Muni服務削減帶來的後果相比，這個損失其實微不足道。報告稱，如果舊金山沒有完善的交通運輸系統，全市平均房價可能下跌高達0.9%，相當於虧損1萬4100元。

對那些在房屋上市資料中強調社區交通便利性的房地產經紀人來說，主計長辦公室報告的數據並不讓他們感到意外。對於舊金山購屋者而言，步行即可到達的公車站，可能比美景或瓷磚壁爐更具吸引力。

報告說：「考慮到交通服務削減可能對房地產價值造成的影響，住宅業主顯然更應該通過徵稅法案來避免削減交通服務。因為徵稅只會使房地產價值下跌0.2%，而交通服務削減則會使房地產價值下跌0.6%到0.9%。」

報告還預測，若公共交通班次減少，舊金山交通堵塞程度將加劇，居民和通勤族未來每個工作日將面臨總和超過1萬5000小時的延誤，而且45分鐘車程內可到達的工作職位數量將減少8%。

這份報告最後列出一系列調查結果，並指出所有結果都表明「削減交通服務對本地經濟的損害將遠大於徵收土地稅」。

精華 FAQ

  • 報告警告，若選民未通過H提案、導致Muni服務大幅縮減，舊金山不僅交通會惡化，房價也可能下跌，整體經濟損失將明顯放大。

  • 市交通局評估，最壞情況下將有19條公車路線和1條電車路線消失，纜車停駛，且最繁忙的公車與地鐵班次都會大幅減少。

  • 報告認為，H提案帶來的土地稅雖會讓房價承受些微壓力，但影響僅約0.2%；相較之下，Muni削減可能使房價下跌0.6%到0.9%，衝擊更大。

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