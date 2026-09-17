舊金山中心商場Bloomingdale′s百貨部分或被收購

投資者正就關閉的舊金山中心商場展開談判，但僅涉及Bloomingdale's百貨部分。（San Francisco Center臉書）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 據熟悉談判情況的人士透露，隨著舊金山中心商場（San Francisco Center）重新進入市場，一位投資者正悄然著手收購該綜合體中約35萬平方呎的部分，該區域此前由Bloomingdale′s百貨租用。這處位於市場街（Market Street）845號的區域約占整個廢棄商場總面積的三分之一，屬於獨立產權部分，長期由母公司Macy′s百貨持有。

消息人士透露，潛在買家為B3 Investors，這是總部位於奧斯汀（Austin）的B3商業管理公司的區域分支機構。該交易尚未完成，若完成，專注於經營不善商業地產管理與再開發的B3將獲得這座前多層百貨商店的控制權。該百貨曾是這座150萬平方呎商場最後一家撤離的主要錨定租戶。

規模更大的舊金山中心在今年年初徹底停業，此前貸款方接管了該物業並清退了剩餘租戶。

Bloomingdale′s百貨的一位發言人拒絕就舊金山的潛在交易置評。

目前尚不清楚，為何Macy′s百貨在商場其餘部分的未來所有權和用途仍未明朗之際，仍決定出售其持有的這處已關閉物業的份額，也不清楚此舉是否會使並行的改造計畫變得更加複雜。

幾位密切關注該物業出售情況的房地產市場參與者擔心，鑑於涉及這處物業的利益相關方眾多，這些單獨的談判可能會使更大的收購交易變得複雜。

當前的交易流程標誌著這是第二次嘗試將這座被止贖的商場出售給新業主。在舊金山中心物業首次進入市場後，開發商組合Prado Group和Presidio Bay Ventures於今年早些時候被選中進行收購。但在經過數月的盡職調查後，這筆交易於今年夏天告吹，原因似乎在於買家難以與舊金山聯合學區（SFUSD）就長期租賃合同進行重新談判，且未能為該投資籌集到資金。

儘管如此，Bloomingdale′s百貨可能被出售的消息並未阻止新買家再次競購舊金山中心。

據知情人士證實，上周已有數個團體提交了競標書，目前確認了其中兩個。