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樂手凍薪、高層加薪…金山歌劇院罷工升級 取消周末2演出

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山歌劇院樂團罷工愈演愈烈，原訂本周末登場的兩場演出都被取消；如圖去年「猴王悟...
舊金山歌劇院樂團罷工愈演愈烈，原訂本周末登場的兩場演出都被取消；如圖去年「猴王悟空」演出時的亮麗舞台場景暫未能再見。（新華社）

舊金山歌劇院（San Francisco Opera）樂團史上首次罷工愈演愈烈，樂團宣布再取消本周末兩場演出。

在此稍前，舊金山紀事報引述兩名樂團成員的說法，舊金山歌劇院韓裔音樂總監金恩善（Eun Sun Kim）在10日的排練期間，曾私下向樂手表示，如果樂團因勞資合約談判破裂而發起罷工，她可能會辭去職務以表達支持。因而樂團罷工會否引 發高層人事變化，也受到外界關注。

樂手反對資方提出的五年凍薪方案，並質疑歌劇院一方面聲稱面臨財務壓力，另一方面高層薪酬持續增加。管理層則表示，近年演出數量大幅下降，現有樂團合約已不符合歌劇院目前的營運規模。隨著談判陷入僵局，多場新樂季演出已被迫取消。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，罷工始於上周末（12日）舊金山歌劇院第104個樂季開幕日。當天勞資雙方進行約12小時的談判，但在威爾第歌劇「Simon Boccanegra」開演前約30分鐘仍未取得共識，樂團最終宣布拒絕演出，盛裝而來的觀眾被迫離場。原定翌日在金門公園舉行的年度免費活動「公園歌劇」（Opera in the Park）也因罷工取消。

歌劇院周二再宣布取消本周末前的所有演出，包括兩場「Simon Boccanegra」以及Thea Musgrave作品「Mary, Queen of Scots」的本季首演。總監希爾沃克（Matthew Shilvock）表示，取消更多演出令人心痛，但仍希望雙方能盡快達成協議、重返舞台。

此次罷工是舊金山歌劇院樂團自1980年脫離舊金山交響樂團、成為獨立樂團以來首次罷工。1990年曾發生由管理層發起的停工，但此前樂手從未主動罷工。

雙方最大的爭議之一是歌劇院的財務狀況。歌劇院近年票房、訂閱戶及捐款均有所增加，六位數以上的大額捐款數量也比疫情前後明顯增加。Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳與妻子黃敏珊去年觀看「猴王悟空」（The Monkey King）後，更承諾三年捐款1500萬元。

不過，歌劇院表示收入仍不足以應付支出。目前年度預算約8750萬元，門票收入僅占約15%。歌劇院協會許多資金受到捐款用途限制，或屬於不能直接用作一般營運支出的基金。

樂手則質疑，在要求樂團凍薪甚至減薪的同時，管理層的薪酬卻大幅增加。根據歌劇院向國稅局提交的Form 990資料，總監希爾沃克的薪酬自2022年以來增加約72%，上一財年達72萬9000元。歌劇院回應稱，董事會曾比較本地及全美大型藝術機構主管薪酬，認為其薪資符合職位的工作範圍及責任。

目前雙方仍未宣布下一步協議，罷工何時結束仍不明朗。

精華 FAQ

  • 罷工已先取消開幕日的《Simon Boccanegra》演出與「Opera in the Park」，周二又宣布取消本周末前所有演出，包括2場《Simon Boccanegra》及《Mary, Queen of Scots》首演。

  • 樂手反對資方提出的5年凍薪方案，也質疑在財務吃緊之下，高層薪酬卻持續上升；管理層則稱演出量下降、現有合約已不符歌劇院目前規模。

  • 因為這是舊金山歌劇院樂團自1980年脫離舊金山交響樂團、成為獨立樂團以來首次主動罷工，顯示勞資矛盾已達到前所未有的程度。

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