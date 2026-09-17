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Target開賣寶可夢限定商品 半小時百人排隊搶購

記者王湘涵／聖利安住報導
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寶可夢30周年限定商品16日開賣，聖利安住Bayfair Target開門約半小...
寶可夢30周年限定商品16日開賣，聖利安住Bayfair Target開門約半小時後，等待進入商品區的人龍延著賣場外圍走道排隊，還有人邊排邊玩Pokémon Go。（記者王湘涵／攝影）

寶可夢迎接30周年，Target於16日推出一系列限定商品，從卡牌、Owala聯名水壺到玩偶及收藏品，一早就吸引大批粉絲排隊搶購。東灣聖利安住Bayfair Target甚至有消費者前一天晚上就到場排隊，開門約半小時後，等待進入寶可夢商品區的人龍延伸近半個賣場，記者現場目測接近百人。

Pokémon × Owala聯名水壺16日同步上市，共推出5款設計；上午8點3...
Pokémon × Owala聯名水壺16日同步上市，共推出5款設計；上午8點30分左右，聖利安住Bayfair Target陳列架上僅見其中4款，未見伊布進化家族款式。（記者王湘涵／攝影）

賣場內設置大型寶可夢30周年專區，擺滿集換式卡牌、玩偶、公仔、聯名水壺及其他收藏商品；不少顧客手上抱著多盒商品，店員則持續整理貨架及維持排隊動線。

Target設置寶可夢30周年商品專區，販售卡牌、玩偶、公仔及聯名商品，位於東灣...
Target設置寶可夢30周年商品專區，販售卡牌、玩偶、公仔及聯名商品，位於東灣的門市採分批方式讓顧客進場挑選。（記者王湘涵／攝影）

儘管人潮眾多，現場並未出現蜂擁搶貨情況。該門市採取分批放行方式，每次只讓幾組顧客進入商品區，其餘民眾沿著外圍走道依序等候。

店員表示，希望讓每組顧客都有充分時間挑選，不會因後方排隊人潮而催促。記者現場觀察，隊伍雖長但秩序良好，未見明顯推擠或爭搶。

門市也因應大量需求祭出限購措施，現場告示寫明，Pokémon × Target獨家聯名系列每名顧客每一品項限購一件。

一名開門後才抵達的消費者則表示，其他部分商品每一品項限購兩件，他沒有鎖定非買到哪一款不可，抱著「隨緣」心態，「能買到什麼就是什麼。」

當天同步上市的Pokémon × Owala聯名水壺也是焦點之一。Target官網顯示，系列共有皮卡丘、噴火龍、耿鬼、伊布進化家族，以及妙蛙種子、小火龍與傑尼龜組成的初代御三家等5款，均為16盎司，每個售價29.99元。記者上午8時30分左右在現場看到，陳列架上僅見其中4款，未見伊布進化家族款式。

搶購熱潮也在社群網站上蔓延，15日晚間開賣前就已有不少網友討論排隊及備貨情況。有家長16日在Reddit分享，當天特地為了替兒子買Owala寶可夢水壺前往Target，一度看到商品顯示售罄，最後仍透過另一間門市取貨，成功買到兒子想要的款式，途中還替他買了人生第一包寶可夢卡牌。

寶可夢系列自1996年問世，今年迎來30周年。從卡牌玩家、收藏迷到替孩子採買的家長，30周年商品開賣首日，也讓Target一早變成寶可夢迷熱血沸騰的「訓練場」。

精華 FAQ

  • Target於16日開賣寶可夢30周年限定系列，涵蓋集換式卡牌、玩偶、公仔、收藏品，以及與Owala合作的聯名水壺，吸引不少粉絲一早前往排隊選購。

  • 東灣聖利安住Bayfair Target開門約半小時後，排隊人龍已延伸近半個賣場，約有百人等候；門市採分批放行，每次只讓幾組顧客進入，並實施限購維持秩序。

  • 官網顯示共有皮卡丘、噴火龍、耿鬼、伊布進化家族，以及初代御三家等5款，售價均為29.99元；記者到場時只見4款，伊布進化家族款已未在架上。

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