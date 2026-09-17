庫比蒂諾高中成立機器人中心 服務學區內5所高中學生

佛利蒙聯合高中學區在庫比蒂諾校區開設高科技、注重實踐的機器人中心，將服務於五所高中的學生。示意圖。（取自Pexels）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導， 佛利蒙聯合高中學區 機器人項目的場地已從臨時活動板房轉變為永久性場所。9月10日，該學區為其新建的機器人中心（Robotics Center）舉行了盛大開幕儀式。

該新設施位於庫比蒂諾高中，可容納來自學區內全部五所高中的多達900名學生。這座占地1萬4500平方呎的設施由「G提案」（Measure G）提供資金支持，該提案是一項價值2.75億元的債券 提案，於2022年由學區選民通過。

這座中心包括一個配有觀眾席的專用機器人競技場、設備齊全的工作坊、教室以及團隊協作區。園區內設有入口廣場、戶外學習和項目空間、接送區、景觀綠化以及屋頂太陽能電池板。

為支持高科技、實踐性學習而設計的元素包括：加高天花板以滿足無人機空中測試需求、採用防靜電（ESD）防護地板以保護敏感電子元件，以及專為防止機器人運行時信號干擾而設計的專用Wi-Fi系統。該設施還配備了隔音屋頂板和牆板、先進的安防功能以及集成式自然採光控制系統。

機器人中心由 Quattrocchi Kwok Architects 設計，Landmark Constructors 負責施工，Blach Construction 擔任施工經理。

「看到我們的學生走進這座設施，對整個學區來說都是無比自豪的時刻，」學區總監克拉克（Graham Clark）在新聞稿中表示，「多年來，才華橫溢的學生們在臨時搭建的活動板房中創造了奇蹟。得益於當地社區和項目團隊的支持，我們如今擁有了一個讓屢獲殊榮的機器人團隊能夠將工作推向更高境界的環境。」