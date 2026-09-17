競選歐羅尼學院學區校董 陳李素英：社區大學轉學教育與職訓並重

陳李素英爭取連任歐羅尼學院校董。（受訪者提供）

曾任佛利蒙市議員及副市長的陳李素英（Sue Chan），目前競選連任歐羅尼學院(Ohlone College)學區 校董。面對當前整體環境快速發展、 變化及學生生活成本上升，她表示，社區學院除了幫助學生升讀四年制大學，也需要提供符合產業需求的技能培訓，以及食物、住房和心理健康等支持。

陳李素英自2018年當選歐羅尼學院校董，對於為何尋求連任，陳李素英表示，社區大學對許多學生而言，是通往四年制大學或職業生涯的重要途徑。「我非常喜歡我們正在做的工作。」她說，社區大學不僅提供課程，也提供職業訓練和各種學生支持服務，對於無法負擔四年制大學學費的學生而言，社區大學可以成為相對可負擔的選擇。

她提到自己對第一代大學生、學生族群及移民家庭學生的關注。陳李素英本身是華裔移民第二代，她表示，希望透過自己的公共服務經歷，讓亞裔 社區看到，移民家庭出身的人同樣可以參與公共事務及地方治理。

在學術轉學方面，陳李素英表示，歐羅尼學院近年有不少學生轉往四年制大學，包括加州大學 及加州州立大學系統。學院學生有不少轉入柏克來加大。歐羅尼學院近期公布的2026年校情咨文資料也顯示，去年有900名學生轉入四年制大學及學院。

除了轉學教育，她也強調職業技術教育的重要性。她表示，歐羅尼學院周邊聚集不少科技及製造業企業，學院會與企業接觸，了解企業對人才技能的需求，再設計相應的培訓課程。

她以先前在佛利蒙擔任市議員及副市長時的經歷為例表示，當時她曾與新進駐佛利蒙的企業交流，企業普遍反映需要具備特定技能的合格員工，因此她認為社區大學可以成為企業與學生之間的橋梁。

陳李素英表示，社區大學需要同時處理教育與學生基本生活需求，「不應該讓學生因為基本生活問題而犧牲自己的教育」。談到亞裔學生，她表示，Ohlone長期與不同社區組織合作，參與社區活動並提供獎學金，包括與華人及其他亞裔社區團體的合作。她和丈夫也在Ohlone設立獎學金，希望幫助學生完成學業。