纏訟20年 被勒令遷出住53年莊園 82歲茶葉商決消極抵抗

霍夫曼深諳茶道，這是他在自己網站上放的年輕時照片。(thelastresortlagunitas.org/)

一位茶葉進口商與政府當局進行近20年的漫長訴訟後，被法院命令於15日之前搬出他在馬連縣建造的奇特寺廟和洞穴莊園。他決定16日仍留在這個他居住了53年的地方，如果警方要逮捕他，他願意入獄作為消極抵抗。

灣區 NBC電視台報導，三周前高等法院命令82 歲的霍夫曼（David Lee Hoffman）必須在周二之前，搬離他在拉古尼塔斯鎮（Lagunitas）的房產，因為法院指定的接管人準備出售這座標誌性的「最後的度假勝地」，原因是該房產存在未經許可的建築物。

周一那天許多他的朋友到達此處，幫他把他的茶葉以及他想留住的東西打包，運到儲藏地點去，免得被執法人員扣留或銷毀。「他們要奪走我的房產，奪走我的財產，奪走我53年來的心血，」霍夫曼環顧四周說道，「就因為我沒有建築許可證？這太荒謬了。」

霍夫曼的法律糾紛已經持續了近20年。他最初設想這處房產是一個可以建造並展示可長續生活方式的地方。他家水槽的水流入一個池塘，用來澆灌他的有機菜園，池塘裡有許多紅鯉在蓮葉間漫游嬉戲。

一個裝滿蚯蚓的桶子能將食物殘渣變成肥料。霍夫曼一度開始建造藏式建築來存放他珍貴的茶葉，但在他與鄰居發生糾紛後，鄰居向政府當局投訴，馬連縣的建築檢查員給其中幾座建築貼上了紅色標籤，並勒令拆除。

「沒錯，我沒有許可證，」霍夫曼承認，「但我沒做任何壞事。」霍夫曼說，在他開始建造的時候，這個鄉鎮社區規定比較寬鬆，人們建造各種各樣的東西都沒有許可證。但霍夫曼不斷建造的行為讓他與縣政府的關係變得緊張。

許多年來罰款已累積到高達數十萬美元，霍夫曼的律師費也隨之飆升。霍夫曼聯繫了不同的歷史保護組織尋求協助，但審判持續了十多年之久，卻始終無人伸出援手。

事實上，此案先後由五位不同的法官審理。一些法官感到惱火的是，即便在審判進行期間，霍夫曼仍在繼續建造新的建築。霍夫曼辯稱，儘管他沒有建築許可證，但他的建築結構並無不妥。官方指出，接管人接收這塊房地產以後，會把「違章建築」全部拆除，然後把土地出售。