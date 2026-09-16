我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

纏訟20年 被勒令遷出住53年莊園 82歲茶葉商決消極抵抗

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
霍夫曼深諳茶道，這是他在自己網站上放的年輕時照片。(thelastresortl...
霍夫曼深諳茶道，這是他在自己網站上放的年輕時照片。(thelastresortlagunitas.org/)

一位茶葉進口商與政府當局進行近20年的漫長訴訟後，被法院命令於15日之前搬出他在馬連縣建造的奇特寺廟和洞穴莊園。他決定16日仍留在這個他居住了53年的地方，如果警方要逮捕他，他願意入獄作為消極抵抗。

灣區NBC電視台報導，三周前高等法院命令82 歲的霍夫曼（David Lee Hoffman）必須在周二之前，搬離他在拉古尼塔斯鎮（Lagunitas）的房產，因為法院指定的接管人準備出售這座標誌性的「最後的度假勝地」，原因是該房產存在未經許可的建築物。

周一那天許多他的朋友到達此處，幫他把他的茶葉以及他想留住的東西打包，運到儲藏地點去，免得被執法人員扣留或銷毀。「他們要奪走我的房產，奪走我的財產，奪走我53年來的心血，」霍夫曼環顧四周說道，「就因為我沒有建築許可證？這太荒謬了。」

霍夫曼的法律糾紛已經持續了近20年。他最初設想這處房產是一個可以建造並展示可長續生活方式的地方。他家水槽的水流入一個池塘，用來澆灌他的有機菜園，池塘裡有許多紅鯉在蓮葉間漫游嬉戲。

一個裝滿蚯蚓的桶子能將食物殘渣變成肥料。霍夫曼一度開始建造藏式建築來存放他珍貴的茶葉，但在他與鄰居發生糾紛後，鄰居向政府當局投訴，馬連縣的建築檢查員給其中幾座建築貼上了紅色標籤，並勒令拆除。

「沒錯，我沒有許可證，」霍夫曼承認，「但我沒做任何壞事。」霍夫曼說，在他開始建造的時候，這個鄉鎮社區規定比較寬鬆，人們建造各種各樣的東西都沒有許可證。但霍夫曼不斷建造的行為讓他與縣政府的關係變得緊張。

許多年來罰款已累積到高達數十萬美元，霍夫曼的律師費也隨之飆升。霍夫曼聯繫了不同的歷史保護組織尋求協助，但審判持續了十多年之久，卻始終無人伸出援手。

事實上，此案先後由五位不同的法官審理。一些法官感到惱火的是，即便在審判進行期間，霍夫曼仍在繼續建造新的建築。霍夫曼辯稱，儘管他沒有建築許可證，但他的建築結構並無不妥。官方指出，接管人接收這塊房地產以後，會把「違章建築」全部拆除，然後把土地出售。

精華 FAQ

  • 因為該房產被認定存在多座未經許可的建築物，法院指定接管人將先拆除違建，再把土地出售，因此命令他限期搬離。

  • 他表示自己16日仍會留在原地，不會主動離開；若警方要逮捕他，他願意入獄，藉由消極抵抗表達不滿。

  • 這起糾紛已持續近20年，期間曾由5位法官審理，霍夫曼還在訴訟進行中持續施工，導致罰款與律師費不斷累積。

灣區

上一則

黑貓為主題 星巴克推出多款萬聖節商品

下一則

不敵大環境 舊金山米其林星級餐廳羊城茶室經營27年歇業

延伸閱讀

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
金山房東涉殺房客 該住宅再次掛牌6300元招租

金山房東涉殺房客 該住宅再次掛牌6300元招租
意圖性侵老婦人 被喝斥「我比你媽還大」仍不罷手 50歲男下場慘了

意圖性侵老婦人 被喝斥「我比你媽還大」仍不罷手 50歲男下場慘了
芝賣春華女出庭作證每周免費性服務 CBP官員稱遭設局

芝賣春華女出庭作證每周免費性服務 CBP官員稱遭設局
金山Haight Ashbury區 70%老宅屋齡逾85年

金山Haight Ashbury區 70%老宅屋齡逾85年

熱門新聞

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53
具有華人血統的九歲演員Mason Reeves在舊金山農夫市場被發掘，如今正朝著奧斯卡獎邁進。（美聯社）

金山9歲童星梅森里夫斯 朝奧斯卡最佳女主角獎邁進

2026-09-10 02:20

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光