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北加逾150台僑金門大橋遊行 籲國際挺台

記者王湘涵╱舊金山報導
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參與活動的灣區台僑在金門大橋前，手持「Stand with Taiwan」、「I...
參與活動的灣區台僑在金門大橋前，手持「Stand with Taiwan」、「I Support Taiwan」等標語合影。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）日前號召超過150名灣區台僑，在舊金山金門大橋遊行。參與者手持「UN for Taiwan」、「Stand with Taiwan」及「Team Taiwan」等標語，從金門大橋南端步行至北端，表達支持台灣參與聯合國及國際組織的訴求。

北加州台灣同鄉聯合會會長黃桂華表示，海外僑胞雖身在異鄉，心仍與台灣緊密相連。同鄉會每年持續號召僑界發聲，希望透過僑胞團結的力量，以和平、理性的方式爭取國際支持，讓台灣參與聯合國及國際組織的訴求被更多人看見。

矽谷台灣同鄉會會長暨僑務委員林政原表示，當天除了長期居住灣區的台僑，也有不少從台灣赴美出差、旅遊的民眾參加，甚至有民眾前一晚才在社群媒體看到活動訊息，隔天便趕來加入隊伍。他表示，這份自發性的參與，展現出台僑團結一心的精神，也讓大家感受到「我們並不孤單」。

金山灣區文教中心主任王偉讚、副主任蔡佳樺及劉岱欣當天也到場支持。主辦單位表示，遊行過程中，參與者沿途展示挺台標語，希望藉由在金門大橋這處國際知名地標舉行活動，讓來自不同地方的民眾看見台灣的訴求。

主辦單位表示，遊行隊伍行經金門大橋期間，也吸引來自世界各地的觀光客及當地居民注意，沿途有人揮手、鼓掌喝采，也有民眾在了解活動後加入隊伍同行。北加州台灣同鄉聯合會表示，希望透過此次活動，讓更多人看見台灣參與聯合國及國際組織的訴求。

精華 FAQ

  • 活動由北加州台灣同鄉聯合會號召舉辦，集結超過150名灣區台僑在舊金山金門大橋遊行，藉由國際知名地標提高台灣訴求的能見度。

  • 參與者手持「UN for Taiwan」、「Stand with Taiwan」及「Team Taiwan」等標語，從金門大橋南端步行至北端，以公開行動表達支持台灣參與國際組織。

  • 主辦單位希望以和平、理性的方式凝聚僑界力量，讓更多國際觀光客與當地民眾看見台灣訴求，進一步爭取對台灣加入聯合國及國際組織的支持。

金門大橋 加州 灣區

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