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舊金山委利賀、瓦卡維爾、蘇拉諾縣 8月租金不升反降

編譯組／綜合報導
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並非灣區所有地區租金都不斷上漲，與去年同期相比，委利賀的租金下降2%。(The ...
並非灣區所有地區租金都不斷上漲，與去年同期相比，委利賀的租金下降2%。(The City of Vallejo臉書)

根據Realtor.com數據顯示，舊金山租金飆漲31%，月租金中位數達到4700美元。相較之下，與去年同期相比，委利賀(Vallejo)的租金下降2%，瓦卡維爾(Vacaville)下降4%，蘇拉諾縣(Solano County)整體下降5%。

「聖荷西信使報」報導，根據「Realtor.com」8月份數據，委利賀的月租金中位數為2100美元，瓦卡維爾為2437美元。這兩個城市屬於灣區租金最低地區之一。蘇拉諾縣的租金中位數則為2270美元。

舊金山租金飆漲原因，由於大量高薪人工智慧AI職位的出現，以及嚴重住房供應短缺。其他大型科技公司、OpenAI和Anthropic等研究實驗室以及當地的AI新創公司，皆積極招募。儘管，也有其他科技公司因AI能勝任相關工作而裁減員工。

灣區有一個公認的規律：距離舊金山與屋崙等就業中心越遠，租金就越低。

物業管理公司「Krystle Properties」副總裁卡瑞米安(Derrick Karimian)指出，針對委利賀，租金確實處於灣區的較低水平，其中一個重要因素是住房庫存。當地有很大一部分老舊房源，除非這些房屋經過大幅翻新，否則它們自然會拉低平均租金水平。

蘇拉諾縣8月份共有699處可供出租房屋。儘管根據Realtor.com數據顯示，此一數字同比下降4%，但與過去三年相比，卻出現高達332%的驚人增長。鑑於租金受到供需關係影響，可供出租房源增加，市場降溫和競爭減弱皆為影響因素。

Realtor.com數據顯示，蘇拉諾縣租金的下降趨勢，與全國範圍內的租金走勢一致。 7月掛牌租金比去年同時減少1.4%，標誌全美50個最大都會區已連續三年、也就是連續38個月，出現年度租金下滑。

精華 FAQ

  • 主要原因是大量高薪AI職位帶動需求，加上舊金山住房供應嚴重不足。大型科技公司與AI研究機構持續招募，推升當地租屋競爭，也讓月租金中位數衝到4700美元。

  • 與去年同期相比，委利賀租金下降2%，瓦卡維爾下降4%，蘇拉諾縣整體下降5%。其中委利賀月租金中位數為2100美元，瓦卡維爾為2437美元，蘇拉諾縣為2270美元。

  • 這反映供需關係正在改變。蘇拉諾縣8月可出租房屋有699處，雖年減4%，但較過去3年增加332%，供給變多使市場降溫、競爭減弱，租金也跟著走低。

租金 灣區 舊金山

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