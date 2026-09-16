不敵大環境 舊金山米其林星級餐廳羊城茶室經營27年歇業

加州一家以點心聞名的頂級餐廳「羊城茶室」在經營27年後關門。（本報檔案照）

紐約郵報（New York Post）報導， 即便是獲得米其林（Michelin）讚譽的餃子 ，也難以在陷入困境的舊金山 市中心生存下去。

著名的點心帝國「羊城茶室」（Yank Sing）宣布，在包餃子推點心車27年後，將其位於林孔中心（Rincon Center）的龐大旗艦店關停。

從這一曾備受青睞的內河碼頭（Embarcadero）毗鄰地段撤出，對這個一直難以擺脫後疫情 時期末日循環敘事的城區而言，無異於又一記重擊。

餐廳業主在社交媒體上確認，位於Spear街的分店將於9月20日結束營業。「從盛大的慶典到工作日的休閒午餐，這家店承載了無數回憶。我們感謝每一位曾在這裡與我們共進一餐、分享人生里程碑或品嘗心頭好菜的客人，」聲明中寫道。

Yank Sing由喬治和愛麗絲·陳（音譯，George and Alice Chan）創立，他們逃離了共產主義中國，並於1958年首次開店。該家族表示，林孔中心的租約已到期，且他們拒絕續租。取而代之的是，他們計畫將業務整合到位於Stevenson街的那家規模較小的分店。

這家龐大旗艦店的關閉無疑是時代變遷的明確信號，據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在其鼎盛時期，周末的人潮曾湧入林肯中心的中庭，餐廳約500個座位座無虛席，食客仍難覓空位。

據報導，最近餐廳「幾乎沒坐滿」，許多網友抱怨，這裡的菜品價格與其實際品質相比實在太貴了。

這家點心店的縮減規模，只是舊金山市中心倒下的最新一張多米諾骨牌。

就在市場街（Market Street）稍上方，矗立著一艘「幽靈船」，它曾是這座城市的瑰寶：占地150萬平方呎的舊金山中心（San Francisco Center）。

這座曾估值高達12億美元的購物中心，在零售巨頭Nordstrom和Bloomingdales相繼撤離後，便陷入了困境。不久之後，該購物中心的業主Unibail-Rodamco-Westfield停止償還貸款，並將該物業移交給了貸款方。

據華爾街日報報導，該物業目前的價值不超過1.3億美元。