建資料中心踩剎車 舊金山擬暫停核准45天

舊金山市議員華頌善15日提出緊急法案，要求全市暫停批准新資料中心45天。（記者李怡╱攝影）

人工智能 （AI）產業快速擴張之際，作為全球AI重鎮的舊金山 ，開始重新審視支撐AI運算的資料中心是否應繼續擴建。舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）15日提出緊急法案，要求全市暫停批准新資料中心45天，讓市府有時間評估這類設施對電力、水資源、環境和居民生活的影響。

市議員陳小焱（Chyanne Chen）、陳詩敏（Connie Chan）和菲爾德(Jackie Fielder)共同支持提案。

華頌善所在的第10選區是舊金山資料中心較集中的地區之一，包括灣景區（Bayview）等工業用地。當地部分居民長期關注大型設施可能帶來的噪音、能源消耗和環境負擔。華頌善表示，市府在繼續批准新項目前，應先全面了解資料中心對公共健康、安全和城市基礎設施造成的影響。

目前受到關注的設施之一，是位於Paul Avenue 400號的NOVVA資料中心。該設施今年夏天啟動第一階段，供電規模約9兆瓦，完整規畫規模則達36兆瓦。附近Paul Avenue 200號另有大型電信及數據設施，使這一帶成為資料中心政策爭論的焦點。

根據加州 法律，地方政府可以透過緊急臨時條例暫停某類土地開發45天，但必須認定相關開發可能對公共健康、安全或福祉構成立即威脅，且需要市議會五分之四票數支持。臨時禁令之後，在符合相關程序下仍可能延長。

45天可能只是第一步。華頌善已表示，希望最終推動更長期、甚至全市性的資料中心限制。市府規畫部門也可能進一步研究現有資料中心的分布，以及相關設施對環境與公共健康的影響。

支持者認為，舊金山歡迎AI公司，不代表城市必須毫無限制地承擔AI產業的基礎設施成本。資料中心創造的就業人數有限，但耗電量巨大。若快速增加，可能使居民和企業共同使用的能源系統承受更大壓力。