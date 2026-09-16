有人「露營」排隊 瘋搶星巴克史努比玻璃杯 聯名商品全部售罄

星巴克史努比聯名商品數量有限，其中熱門玻璃杯更成為搶購目標，部分門市開門後不久即售罄。（讀者王小姐提供）

星巴克 與Peanuts聯名推出的史努比秋季限定系列15日開賣，首日即掀起搶購潮。南北加州 多家門市一早出現排隊人潮，北加州更有門市開門時已有數十人等候，甚至有人提前在店外「露營」。熱門的史努比玻璃杯迅速售罄，南加州一家門市全店僅分配到一個，北加州卡斯楚谷一家門市也只有約五至六個配額。多家門市人員表示，當天配貨賣完後隔日不會補貨，是否還有下一批也不清楚。

許多粉絲在門店開始營業前，就在外排隊等候。（讀者王小姐提供）

南加州一家上午4時30分營業的星巴克，上午6時左右顧客前往時，聯名商品已全部售罄；另一家位於Spectrum商場、上午7時營業的星巴克，開門前已排起長隊，店員表示，該店史努比玻璃杯全店僅分配到一個。

卡斯楚谷一間Safeway內的星巴克15日貼出售罄告示，史努比系列杯具、徽章、吊飾、絨毛玩偶及托特包均已賣完。（記者王湘涵／攝影）

北加州同樣出現搶購人潮，卡斯楚谷一家上午4時開門的星巴克，店員表示，開店前已有顧客在店外「露營」守候，該店史努比玻璃杯配額僅五、六個，開門後很快被搶購一空。

卡斯楚谷一間Safeway超市內的星巴克也迅速售罄，店家直接在櫃檯貼出手寫告示，寫著史努比系列的杯子、徽章、吊飾、絨毛玩偶及托特包全部「SOLD OUT」(售罄)。店員表示，上午5時開門時，店外已有數十人排隊等候。

星巴克與Peanuts推出多款秋季限定商品，圖為托特包與杯款組合。（讀者王小姐提供）

社群平台上也有消費者分享「戰利品」，有網友成功買到聯名商品後曬出照片並寫下「6:30回去接著繼續睡」，顯示有粉絲天還沒亮就已出門排隊。

星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It′s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

這次星巴克與Peanuts聯名，是為紀念經典動畫「It′s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年。星巴克表示，美國參與活動的門市15日起推出10款收藏商品，包括杯具、史努比絨毛玩偶、迷你托特包、吊飾及徽章等，數量有限、售完為止。

其中20盎司史努比玻璃冷飲杯售價39.95美元，每名顧客限購兩個；其他商品包括34.95美元史努比絨毛玩偶、29.95美元迷你托特包、16.95美元吊飾及14.95美元徽章組等。

星巴克將這批商品定位為秋季限定系列，官方並未表示「只賣一天」，不過記者15日詢問的多家門市人員均表示，首日商品售完後隔日不會補貨。有店員建議，消費者可碰碰運氣到Safeway或Target內的星巴克，這類門市鋪貨量有時較多，買到機會可能較高。

除了周邊商品，星巴克也推出兩款Peanuts期間限定「Secret Menu」飲品，包括Charlie Brown Mocha Frappuccino及Snoopy Cookie Frappuccino，15日起可在Starbucks App的「Trending Beverages」中找到。