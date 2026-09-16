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聖塔克拉拉縣華裔警涉持兒童性虐材料 被逮停職

記者龔玥／聖荷西報導
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聖塔克拉拉縣警長辦公室一名41歲警員涉嫌持有兒童性虐待材料，日前遭聖荷西警方逮捕，目前已被行政停職，案件仍在調查中。

根據Nbc Bay Area的報導，聖荷西警方表示，12日上午10時多，一名女子向警方求助，表示在聖荷西一處住宅內發現疑似兒童性虐待材料。警方接報後立即展開調查，並確認涉嫌人士為41歲的聖塔克拉拉縣警長辦公室警員陳羅伊（Roy Chen，音譯）。

警方其後取得搜索令，對陳羅伊位於聖荷西的住所進行搜索，並於當天稍後在庫比蒂諾將他逮捕。陳羅伊隨後被關押，涉嫌罪名為持有兒童性虐待材料。目前警方尚未公布查獲材料的具體內容及數量，也未說明是否涉及其他潛在受害者。案件由聖荷西警方持續調查。

聖塔克拉拉縣警長辦公室周一證實，陳羅伊已被行政停職，同時也將展開內部調查。警長辦公室發言人加洛斯（Brooks Jarosz）表示，相關指控「極其嚴重」，但在刑事及行政調查程序完成之前，當局必須尊重調查完整性，不會在事實完全釐清前作出結論。

加洛斯表示，警長辦公室重視問責及公眾信任，待刑事及行政程序完成後，將根據調查結果採取適當的僱傭措施。

聖荷西警方目前呼籲，任何可能掌握案件相關資訊，或知道其他可能涉及情況的民眾，可以聯絡聖荷西警方「網路犯罪侵害兒童專案小組」（Internet Crimes Against Children Task Force）提供線索。

警方表示，案件仍在調查階段，陳羅伊目前面臨的只是涉嫌持有兒童性虐待材料的指控，後續是否提出其他刑事指控，仍有待調查結果及司法程序確認。

精華 FAQ

  • 警方指其涉嫌持有兒童性虐待材料，屬於嚴重刑事指控。目前案件仍在調查，警方尚未公布查獲材料的具體內容與數量，也未確認是否涉及其他受害者。

  • 一名女子先向警方通報在聖荷西住宅內發現疑似材料，警方確認涉案者為陳羅伊後取得搜索令，搜索其住所，並於當天稍後在庫比蒂諾將他逮捕。

  • 聖塔克拉拉縣警長辦公室已將陳羅伊行政停職，並啟動內部調查。發言人表示，將待刑事與行政程序完成後，再依調查結果決定適當的僱傭處置。

華裔 聖荷西

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