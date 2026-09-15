金山Haight Ashbury區 70%老宅屋齡逾85年

舊金山Haight Ashbury區櫛次鱗比的華麗老住宅。(谷歌地圖)

喜歡探訪古蹟的金山人有福了：舊金山 的Haight Ashbury區擁有全市最古老、最集中、建於1940年之前的房屋，比起全美經典老城波士頓 也不遜色。

舊金山紀事報報導，如果想目睹一個世紀前的舊金山，Haight Ashbury是一個絕佳的起點。它的街道上有看似無盡、色彩繽紛、莊重華麗的安妮女王維多利亞（Queen Anne Victorians）時代風格的住宅，讓本地人和遊客都深深喜愛。它們也為該社區提供了舊金山最古老的住房存量：紀事報對美國人口普查 數據的分析發現，約70%的Haight Ashbury住宅建於1940年之前，這一比率是舊金山所有社區中最高的。

人口普查數據提供了建築物年齡的估計，而不是建築物建造時間的準確計算。它也沒有涉及1940年之前的具體數字，因此1939年或更早建造的任何東西都歸為一類。它也只包括住房單元，不包括銀行或教堂等其他建築物。

此區幾乎所有標誌性建築都建於1940年之前。事實上，據建築保護組織舊金山遺產協會 (San Francisco Heritage) 稱，該街區的大部分建築都是在1890年至1910年間興建的。在該區同名十字路口Haight和Ashbury周圍的街區中，約 86% 的住房單元建於1940年之前。

儘管如此，Haight Ashbury並不是舊金山最古老的單體建築物的所在地。多洛雷斯福教區 (Mission Dolores) 建於1776年，比Haight-Ashbury維多利亞時期的建築早了100多年，是舊金山現存最古老的建築。此外，一些淘金熱時代的建築仍然點綴在整個舊金山市。

另外，在舊金山二戰前的建築並不罕見。從那時起，全市有高達45%的房屋一直矗立著–迄今為止，這一比率是加州人口至少50萬的城市中最高的。紀事報發現，這一比率也與美國大城市中最高的波士頓的47%持平。

舊金山Haight Ashbury區一棟華麗的住宅。(谷歌地圖)

舊金山Haight Ashbury區Haight街和Masonic大道交口附近的眾多華麗建築。(谷歌地圖)