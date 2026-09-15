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新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

編譯廖宜怡／綜合報導
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女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣...
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

事實證明，女神卡卡（Lady Gaga）並非只是舊金山灣區的過客，而是已成為實實在在的居民。

聖荷西信使報報導，去年，女神卡卡於舊金山大通中心（Chase Center）舉辦的Mayhem Ball世界巡迴演唱會上，特別向舊金山致意。

女神卡卡回憶起自己初出茅廬、19歲時在灣區俱樂部演出就迅速獲得認可的經歷。她說：「我當時在世界各地俱樂部表演，有些地方的人根本就無法理解我。有些人喜歡我的歌，但只覺得我蠻特別的。但是在灣區，我不但被接受，還被熱情擁抱。」

顯然，40歲的女神卡卡對灣區情有獨鍾，她和42歲的未婚夫波蘭斯基（Michael Polansky）據傳已定居灣區，不僅是為了他們自己，也是為了在此建立一個家。上周，這對新手爸媽被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，女神卡卡用嬰兒背帶緊抱著一名嬰兒，地點可能是在馬連縣。

過去一年，有多家媒體報導，女神卡卡和波蘭斯基已搬進馬連縣一棟價值1000萬美元的豪宅。在巡迴演唱會結束後，女神卡卡基本上就隱居在此。現在看來，女神卡卡和波蘭斯基早就在為新生命的到來做準備。

早在去年6月，也就是女神卡卡在舊金山演出的前一個月，就有本地媒體報導，有人多次在馬連縣看到她的身影。另外也有消息傳出，長期在灣區從事科技投資和風險投資的波蘭斯基可能住在羅斯（Ross）或密爾谷（Mill Valley）。

每日郵報（Daily Mail）表示，網上紀錄顯示，波蘭斯基自2019年起就在密爾谷擁有一處相對較低調的住宅。

對於馬連縣居民來說，女神卡卡的行蹤並不神秘。

拉克斯波（Larkspur）超市Marin Country Mart多名員工稱，他們經常看到女神卡卡前來購物，認為女神卡卡在馬連縣擁有房屋早已不是祕密，但無法確定她究竟是住在羅斯還是密爾谷。

一位居民說：「現在在馬連縣，到處都可以看到女神卡卡的身影，她已經成為本地居民。」

還有一位居民向每日郵報表示，他曾在酒吧Corner Bar遇到女神卡卡，她當時正喝著一杯紅酒，非常友善，看起來心情很好。

這位居民說：「其實沒有人認出她，也沒有人找她簽名。這裡不是那種出現明星就會有一大堆粉絲圍觀的地方，因為居民都太有錢有勢了。」

精華 FAQ

  • 因為多家媒體報導她與未婚夫波蘭斯基已搬進馬連縣豪宅，巡演後也長期隱居當地，近期更被拍到帶著寶寶在灣區散步，顯示她已在此落腳。

  • 她回憶19歲時在灣區俱樂部演出曾快速獲得認可，當地觀眾不僅接受她，還熱情擁抱她，這讓她對灣區一直抱有特別情感。

  • 當地超市員工與居民表示，她在馬連縣出現並不稀奇，常被看到購物或在酒吧喝紅酒；由於社區富裕低調，旁人也不太會圍觀。

灣區 女神卡卡 舊金山

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