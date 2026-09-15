比芬太尼致命 舊金山警方查獲2萬片新型毒品「環氯芬」

舊金山警方歷經數月調查後，破獲一個涉嫌販售假冒處方藥的毒品網絡，逮捕四名嫌犯。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 警方14日宣布，歷經數月調查後破獲一個涉嫌販售假冒處方藥的毒品網絡，逮捕四名嫌犯，並查獲超過2萬片假藥、多種毒品及槍械。案件源於今年4月一名16歲舊金山少年吸毒過量死亡，驗屍結果顯示，其體內含有一種效力最高可達芬太尼10倍的新型合成鴉片類毒品環氯芬（Cychlorphine）。

舊金山警局表示，警方緝毒組8日及9日分別在舊金山三處住宅執行搜查令，逮捕四人。

警方首先在O'Farrell街700號路段一處住宅逮捕46歲男子Nicholas Wallace，並查獲34片疑似羥考酮（Oxycodone）藥丸及可卡因。同一住所內，警方另逮捕44歲的Sharonee Hyson，她當時正處於假釋期間，警方並從其身上查獲11.7克霹靂可卡因（Cocaine base）及一把上膛槍械。

警方次日再搜索兩處住宅，查獲超過2萬片藥丸，包括疑似假冒Xanax、羥考酮、氫可酮（hydrocodone）及環苯扎林（cyclobenzaprine）等處方藥，另有芬太尼等毒品。警方還繳獲68.5克MDMA、6.5克黑焦油海洛因、一把半自動突擊步槍、一把半自動手槍及2267元現金，並逮捕46歲Leander Pitts及39歲Starr Lamare。

四人均被關押在舊金山縣監獄，面臨持有毒品、意圖販售及槍械相關罪名。

這項調查始於4月7日。警方當時前往Bush街一處住宅，一名母親在家中發現16歲兒子死亡，初步懷疑為吸毒過量。警方緝毒組在現場找到疑似處方藥物，隨後追查藥丸來源，並透過多次受控購毒行動鎖定涉嫌供應者。

舊金山市驗屍官辦公室其後確認，少年死於多種藥物共同作用，其中包括新型合成鴉片類毒品環氯芬。白宮國家毒品管制政策辦公室今年稍早曾發布警告，指出環氯芬的效力最高可達芬太尼10倍，過量時可能需要施打多劑納洛酮（Naloxone）才能逆轉藥效，而且一般芬太尼試紙無法檢測。