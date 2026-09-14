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偵測未成年乘客攜槍搭自駕車 Waymo報警

記者謝雨珊／綜合報導
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兩名未成年乘客搭乘自動駕駛叫車服務 Waymo，因車內被發現有槍械，9月3日凌晨...
兩名未成年乘客搭乘自動駕駛叫車服務 Waymo，因車內被發現有槍械，9月3日凌晨在舊金山遭警方逮捕。此為示意圖，並非新聞相關車輛。(本報檔案照)

兩名未成年乘客搭乘自動駕駛叫車服務Waymo計程車，因車內被發現有槍械，3日凌晨在舊金山遭警方逮捕。警方表示，經搜查後，在車內查獲一把已裝填子彈、AR式步槍的「幽靈槍」（ghost gun），並在兩名未成年乘客身上發現疑似大麻及防狼噴霧。

根據加州郵報(California Post)報導，Waymo表示，公司得知車內發生「涉及槍械、違反服務條款的行為」後，讓車輛靠邊停下，隨即通知緊急服務單位，並配合舊金山警方調查。

舊金山警方表示，列治文區分局於3日凌晨4時前接獲通報，指一輛自動駕駛車輛內的兩名乘客持有槍械。警方趕抵40th Avenue與Cabrillo Street附近後，將車內一男一女兩名未成年乘客拘留。由於兩人均為未成年人，警方未公布其姓名及年齡。

警方進一步搜查車輛後，查獲一把已裝填子彈的AR式步槍，並將其描述為「幽靈槍」。所謂「幽靈槍」通常沒有可供追查的槍械序號，因此執法部門較難追蹤其來源及流向。

此外，警方對兩名未成年乘客進行搜身時，查獲疑似大麻及防狼噴霧。兩人均因涉及非法持有槍械相關罪名遭到逮捕，隨後被送往舊金山少年司法中心（Juvenile Justice Center）辦理收押手續。

這並非Waymo首次因未成年乘客的行為而通知警方。類似事件今年7月也曾在聖馬刁發生。當時，Waymo通知警方，車內兩名15歲少年疑似一邊飲酒，一邊從自動駕駛車輛內向外發射某種物體。

聖馬刁警方接獲通報後派員處理，調查後確認兩名少年當時是在飲酒的同時，從車內向外發射Orbeez水珠。

聖馬刁警察局事後在臉書(Facebook)發文，以幽默口吻寫道：「家長們，你們知道自己的孩子現在在哪裡嗎？@Waymo知道！」

舊金山警方表示，9月3日的槍械事件目前仍在調查中。加州郵報就此事聯繫Waymo，Waymo則拒絕置評。

兩名未成年乘客搭乘自動駕駛叫車服務 Waymo，因車內被發現有槍械，9月3日凌晨...
兩名未成年乘客搭乘自動駕駛叫車服務 Waymo，因車內被發現有槍械，9月3日凌晨在舊金山遭警方逮捕。（截圖Waymo官網）

精華 FAQ

  • 警方在搜查車輛後，查獲一把已裝填子彈的AR式步槍，並將其描述為「幽靈槍」。這類槍通常沒有可追查的序號，因此來源與流向較難追蹤。

  • 警方對兩名未成年乘客搜身時，另外發現疑似大麻及防狼噴霧。兩人因此不僅涉及槍械問題，也牽涉到其他可能違法或受管制的物品持有情況。

  • Waymo表示，得知車內出現涉及槍械、違反服務條款的行為後，立即讓車輛靠邊停下，接著通知緊急服務單位，並配合舊金山警方進行後續調查。

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