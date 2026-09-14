我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

樂手突宣布罷工 舊金山歌劇院開季演出取消

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山歌劇院是西海岸歷史最悠久、且仍然在維持運營的歌劇公司。（舊金山歌劇院提供）
舊金山歌劇院是西海岸歷史最悠久、且仍然在維持運營的歌劇公司。（舊金山歌劇院提供）

舊金山歌劇院（San Francisco Opera）勞資談判破裂，管弦樂團樂手12日晚間宣布罷工，迫使歌劇院在開演前緊急取消2026至2027年度開季大戲「Simon Boccanegra」。原定13日在金門公園登場的免費「公園歌劇」（Opera in the Park）音樂會也同步取消，為歌劇院第104個樂季揭幕蒙上陰影。

據舊金山紀事報報導，罷工消息直到12日晚間7時30分、距離晚間8時開演不到1小時才正式公布。當時不少盛裝出席的觀眾已經進入戰爭紀念歌劇院（War Memorial Opera House）就座。

舊金山歌劇院總監希爾沃克（Matthew Shilvock）隨後親自登台宣布取消演出，現場觀眾一片譁然。他同時證實，原定13日在金門公園舉行、深受民眾歡迎的年度免費戶外音樂會「公園歌劇」也取消。

這場勞資糾紛已持續數月。管弦樂團舊合約7月31日到期，代表樂手的美國音樂家聯盟第6分會（American Federation of Musicians Local 6）自5月起與資方談判，但始終未能達成新協議。樂手8月底已公開警告，如果開季前無法取得公平的新合約，將拒絕登台演出。

雙方對薪資方案的說法存在明顯分歧。樂手表示，資方最初提出相當於減薪26%的方案，其後調整為20%，最新方案則是五年凍薪。若計入通貨膨脹，五年下來實質收入仍相當於減少約20%。樂團認為，在舊金山高昂生活成本下無法接受這項條件。

歌劇院管理層則表示，最新五年方案並非直接減薪，而是改變薪酬結構，同時維持樂手目前的年度收入。管理層指出，歌劇院目前每年面臨約1500萬元的結構性赤字，長期以來支出增長速度超過收入，現有薪資制度難以持續。

根據剛到期的合約，舊金山歌劇院一般管弦樂手在24周樂季的最低保障基本薪資約為11萬8327元。

勞資僵局甚至可能影響歌劇院音樂總監金恩善（Eun Sun Kim）的去留。兩名樂手向紀事報表示，金恩善日前曾向樂團成員表示，如果樂團罷工，她將以辭職表達支持。歌劇院則證實她曾私下表達對樂團的聲援，但截至12日晚間，尚未確認她是否正式提出辭呈。

受影響的開幕夜觀眾可選擇將票款轉為未來演出的抵用額、捐贈給歌劇院，或要求全額退款。目前「Simon Boccanegra」下一場演出排定於9月16日，但在罷工持續之下，能否如期登場仍存在變數

圖為舊金山歌劇院音樂總監金恩善（Eun Sun Kim）、總經理希爾沃克。（舊金...
圖為舊金山歌劇院音樂總監金恩善（Eun Sun Kim）、總經理希爾沃克。（舊金山歌劇院提供）

精華 FAQ

  • 因為管弦樂團樂手在演出前夕宣布罷工，導致原定的「Simon Boccanegra」無法登場，歌劇院只好在開演前緊急取消，現場觀眾也因此錯愕。

  • 樂手認為資方方案實質上等同減薪，從最初的26%到20%，最新又變成五年凍薪；歌劇院則稱只是調整薪酬結構，並非直接降薪。

  • 原定13日在金門公園舉行、深受民眾歡迎的免費「公園歌劇」也同步取消，觀眾可改成票款抵用、捐贈給歌劇院，或申請全額退款。

舊金山 罷工

上一則

延續白蘭精神 舊金山金銀島新體育館開幕

延伸閱讀

勞資爭議 樂手揚言開幕夜罷工 舊金山歌劇院舞會延至11月

勞資爭議 樂手揚言開幕夜罷工 舊金山歌劇院舞會延至11月
人物／年收不足1萬→指標歌劇院女主 台裔何佳陵歌劇唱出逆襲路

人物／年收不足1萬→指標歌劇院女主 台裔何佳陵歌劇唱出逆襲路
憶往／敬悼吉爾多 大都會歌劇院的活化石

憶往／敬悼吉爾多 大都會歌劇院的活化石
紐約大都會歌劇院挑演員 蟒蛇也要「試鏡」

紐約大都會歌劇院挑演員 蟒蛇也要「試鏡」
德拉瓦州春暉合唱團 維也納金色大廳演出

德拉瓦州春暉合唱團 維也納金色大廳演出

熱門新聞

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

2026-09-07 21:48
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥/攝影）

平價吃上高端食材 好市多上新和牛黑松露小籠包

2026-09-07 19:49
具有華人血統的九歲演員Mason Reeves在舊金山農夫市場被發掘，如今正朝著奧斯卡獎邁進。（美聯社）

金山9歲童星梅森里夫斯 朝奧斯卡最佳女主角獎邁進

2026-09-10 02:20

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話