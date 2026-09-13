聯邦擴大調查紐森 傳票出現羅偉妻子名字 不代表違法

舊金山第一夫人貝卡（左一），現任加州州長辦公室首席禮賓官。（記者李怡／攝影）

針對加州州長紐森 （Gavin Newsom）的聯邦刑事調查正在擴大，最新曝光的聯邦傳票 要求取得過去六年涉及紐森海外出訪、外部資金及部分個人開支的紀錄。其中，舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）的妻子、州長首席禮賓官貝卡（Rebecca Prowda）的通訊紀錄也被列入要求提供的資料範圍，使這宗聯邦調查與舊金山市長家庭產生新的交集。

「舊金山標準報」12日報導，聯邦調查人員本月初發出的傳票，要求提供長達六年的相關紀錄，包括與非營利組織加州禮賓基金會（California State Protocol Foundation，CSPF）有關的文件，以及紐森與多名現任及前任幕僚、顧問和相關人士之間的通訊。

舊金山第一夫人貝卡目前仍任紐森的首席禮賓官，負責州長的海外訪問事務，她未對英文媒體的置評要求作出回應。

不過，名字出現在聯邦傳票要求取得的通訊紀錄中，並不意味貝卡本人是刑事調查對象，也不代表聯邦政府認為她有任何不法行為。目前公開的傳票也沒有指控貝卡犯罪。

根據報導，其中一份傳票明確寫道，所要求取得的紀錄將用於一宗正在加州東區聯邦司法管轄區進行的刑事調查。傳票由聯邦助理檢察官安德森（Michael D. Anderson）簽署。取得的相關資料將交由大陪審團審閱，由大陪審團判斷是否存在足夠依據提出刑事起訴。

調查焦點之一，是CSPF這一非營利組織多年來透過私人捐款，協助支付加州州長官方海外訪問相關費用，而非直接由納稅人承擔。

根據「標準報」查閱州府紀錄，自2019年以來，紐森曾促成外部團體向California State Protocol Foundation提供超過750萬元捐款。其中約510萬元用於支付紐森2019年及2023年就職典禮費用。

傳票要求取得通訊的範圍還涉及多名長期與紐森共事人士，包括前舊金山市長李孟賢（Ed Lee）的幕僚長、之後擔任基金會負責人的凱瓦（Steve Kawa）以及紐森前行政秘書德普（Jim DeBoo）等。

紐森辦公室強烈否認存在不法行為，並指責這項調查具有政治動機。