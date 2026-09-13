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持偽造房契 侵占海崖區數百萬豪宅擬出售 2人被訴

編譯廖宜怡／綜合報導
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兩名非法侵占者欲出售這棟位於舊金山富裕海崖區的房屋牟利，遭舊金山市府起訴。（取自...
兩名非法侵占者欲出售這棟位於舊金山富裕海崖區的房屋牟利，遭舊金山市府起訴。（取自谷歌地圖）

舊金山市府控告兩名非法侵占者，指他們利用偽造和篡改的房契，長期侵占一棟價值數百萬美元的房屋，並企圖將其售出牟利。

舊金山紀事報報導，舊金山市府律師邱信福（David Chiu）11日對兩名非法占據房屋者戴安娜‧彭（Diana Peng）和阿迪（Brandon Aadee）提起訴訟，要求法官撤銷一棟位於該市海崖區（Sea Cliff）250 32nd Avenue、價值440萬美元房屋的爭議性地契，禁止上述二人繼續聲稱擁有或占用這棟房屋，同時停止核准與該房屋相關的任何進一步詐欺性轉讓要求。

邱信福發出聲明：「被告試圖竊取房產並轉手出售，以牟取數百萬美元利潤。多名公證員表示，被告偽造簽名、非法篡改房契，行詐欺牟利之實。」

住在這棟房屋附近的鄰居表示，一年多來，這棟房屋經常有許多陌生人進出，深夜活動頻繁，導致多次報警處理。

舊金山市府律師辦公室表示，這棟位於舊金山最富裕社區之一的房屋，據信在2013年到2025年間，是由華裔人士王薇（Wei Wang，音譯）及其丈夫所擁有。後來，王薇一家人離開美國，也停止繳納物業稅，至今已拖欠超過32萬美元稅金，舊金山財務長西斯內羅斯（José Cisneros）已著手進行拍賣程序來追討這筆錢。

據了解，阿迪於2025年7月登記了一份房契，聲稱房產是王薇過戶給他。市府表示，在接下來13個月裡，阿迪和戴安娜‧彭多次將房產的所有權在兩人之間來回轉移，一共登記了八份房契，其中至少有五份含有偽造公證人簽名、詐欺性印章或公證後篡改過的文字。相關公證人稱，他們為戴安娜‧彭進行了合法的遠距公證，但文件後來被篡改成阿迪親自在場。

市府律師辦公室指出，這些房契還以離婚或婚姻關係解除為由進行了轉移，但市府並未找到任何紀錄顯示阿迪與戴安娜‧彭曾有過婚姻關係。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，阿迪於2025年9月寄了一封電郵給房地產經紀人羅布斯（Cathy Robles），要求她為他出售一棟房屋。阿迪後來在電話裡告訴羅布斯，因為他拖欠稅金，需要盡快賣掉房子繳稅，並願意以低於市價的價格出售，而且不打算舉辦房屋開放日，也不必掛出售牌。

公共紀錄顯示，阿迪和戴安娜‧彭都曾因身份盜竊罪被判處過重罪。

精華 FAQ

  • 市府認為他們持偽造、篡改的房契長期侵占豪宅，並試圖把房產轉售獲利，因此要求法院撤銷爭議地契，禁止再主張所有權或繼續占用。

  • 房屋位於舊金山海崖區250 32nd Avenue，市值約440萬美元。市府也指出，屋主家族離美後欠繳房屋稅超過32萬美元，已進入拍賣追稅程序。

  • 市府指稱2人13個月內互相轉移所有權共登記8份房契，其中至少5份含偽造公證簽名、詐欺印章或事後篡改文字，甚至還捏造婚姻或離婚關係。

華裔 舊金山

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