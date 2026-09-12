金山消防局鳴鐘默哀 致敬9/11事件343名殉職人員

舊金山市府、消防及警察部門11日舉行9/11事件25周年紀念活動。（市長辦公室提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山消防局以鳴鐘、默哀與列隊儀式紀念9/11 25周年。

舊金山消防局以鳴鐘、默哀與列隊儀式紀念9/11 25周年。 重點二： 活動同時悼念343名殉職消防員及後續因病離世的救援人員。

活動同時悼念343名殉職消防員及後續因病離世的救援人員。 重點三：華裔空服員鄧月薇最後通話，成為華人社區重要記憶。

9/11恐怖襲擊11日屆滿25周年，舊金山 市府、消防及警察部門當天舉行紀念活動，悼念2001年在紐約世貿中心、五角大樓及賓州 尚克斯維爾罹難的近3000人。舊金山各消防局也以鳴鐘、默哀及列隊儀式，向當年殉職的343名紐約消防員及其他救援人員致敬。

上午的紀念儀式氣氛莊嚴。消防車駛出車庫，消防員在車輛兩側列隊，並按照25年前恐襲發生的時間默哀。參與者表示，9/11事件雖已過去25年，但消防員冒險進入世貿大樓救人的身影，至今仍是第一線救援人員的重要精神象徵。

對舊金山華人社區而言，這一天也承載著一段特殊記憶。出生並成長於舊金山華埠 的華裔空服員鄧月薇（Betty Ong），當時在遭劫持的美國航空11號班機上工作。她發現異常後，立即致電航空公司地面人員，冷靜報告有人受傷、駕駛艙失去聯絡，以及劫機者所在位置等關鍵資訊。

鄧月薇在電話中持續通話約23分鐘，成為最早向地面通報劫機情況的人員之一。11號班機其後撞上紐約世貿中心北塔，機上人員全部罹難。她在危急中保持鎮定、設法傳遞資訊的行動，多年來一直受到航空業及華人社區紀念。

鄧月薇曾在華埠生活，家人在積臣街經營雜貨店。她年少時常在華埠康樂中心活動。2011年，市府將沙加緬度街的華埠康樂中心命名為「鄧月薇康樂中心」，紀念她的勇氣及服務精神。

25年過去，九一一事件的影響仍未結束。許多當年進入災區的消防員、警員及清理人員，後來因接觸有毒粉塵罹患癌症及呼吸系統疾病。全美今年的紀念活動除悼念當天的罹難者，也向其後因相關疾病去世的人員致敬。

舊金山消防部門表示，紀念不只是回顧悲劇，也是在提醒新一代消防員，在災難面前承擔保護民眾的責任。對華人社區來說，鄧月薇留下的最後一通電話，也讓她的名字與9/11事件的歷史永遠連在一起。

舊金山紀念9/11事件25周年，華裔空服員鄧月薇英勇事蹟再受關注。（市長辦公室提供）