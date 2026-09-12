我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

金山房東涉殺房客 該住宅再次掛牌6300元招租

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山一處房東涉嫌在5月謀殺租客的房屋又掛牌上市，月租6300美元。（Googl...
舊金山一處房東涉嫌在5月謀殺租客的房屋又掛牌上市，月租6300美元。（Google Maps）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：涉殺房客的舊金山房東，住宅仍以每月6300美元重新掛租。
  • 重點二：檢方指控房東先點火引出房客，再持消音MAC-10從背後射殺。
  • 重點三：鄰居與潛在租戶對此房源反感，法官亦曾禁止屋主出售房產。

舊金山標準報(San Francisco Standard)報導，儘管現年68歲的退休牙醫菲利普·夏尼奧(Philippe Chagniot)被指控於5月17日在第46大道2518號其出租住宅門前謀殺了58歲的房客比戈內(Eric Bigone)，這處位於外日落區(Outer Sunset)的房屋再次掛牌上市：三間臥室、採光良好、帶車庫和後院，月租6300美元。

檢方稱，已被控謀殺罪的夏尼奧在比戈內的車頂點燃了火；當比戈內上前查看時，夏尼奧用一把裝有消音器的MAC-10衝鋒鎗從背後向他連開兩槍。夏尼奧目前仍被羈押。

該房產仍歸夏尼奧2007家庭信託(2007 Family Trust)所有，其受益人包括菲利普及其妻子芭芭拉·夏尼奧(Barbara Chagniot)。

比戈內的兒子迪諾(Dino Bigone)在一樁過失致死訴訟中指控，夏尼奧殺害其父是為了騰出這處房產以便出售。舊金山的一位法官已下令在案件審理期間禁止該房產出售。儘管如此，這並未阻止該家族嘗試將其出租。

槍擊事件到離譜的要價，這一系列事件折射出由人工智慧(AI)熱潮推波助瀾的火熱房地產市場背後的陰暗面。

據Homes.com顯示，這處位於第46大道的住宅最初於8月22日掛牌，月租金要價為8000美元，本月後降價。經紀人恩格倫(Renee Engelen)表示，法律要求她披露兩年內發生在該房產內的犯罪行為，但她指出，槍擊事件發生在房產之外的人行道上。她表示，租賃合同中已向租戶披露了這起涉嫌殺人案，但因合同包含機密信息，她拒絕提供副本。

一位參觀過該房源的潛在租戶通過網絡搜索發現了關於這起殺人案的新聞報導，當她向該房產中介的一名員工詢問這起案件時，對方告訴她這棟房子「有些歷史」。她目前已暫停了找房計畫。因險些向一名涉嫌殺人者租房而深受震動，她說她和未婚夫目前的住處已經很滿意了。

布里奇特(Bridgett)表示自己自2017年起就住在該街區，她對這則房源信息感到憤怒，稱比戈內是「一位很好的鄰居」，並表示他的遇害事件讓鄰居們「感到恐懼」。她說，如果最終有人租下這棟房子，她和其他鄰居會親自敲門，親自告訴租客這起謀殺案。「那棟房子不應該出租，」她說。

78歲的史密斯(Gabriella Smith)自2011年起就住在街對面。當得知該處要價時，她驚得張大了嘴，稱無論房源裝修得如何光鮮，向一名被指控謀殺租客的房東租房似乎都不是個好主意。「如果要向這樣的人租房，我會很謹慎，」她說。

精華 FAQ

  • 檢方指控68歲退休牙醫菲利普·夏尼奧在5月17日於自家出租住宅前，先在房客車頂點火，再趁對方查看時，持裝有消音器的MAC-10衝鋒鎗從背後連開2槍殺害對方。

  • 該位於外日落區的住宅重新掛牌招租，現開價每月6300美元，房源標示為3房、採光佳、附車庫與後院。它最初曾以8000美元出租，之後才降價。

  • 死者家屬指控房東為了出售房產而殺人，法官已下令在案件審理期間不得出售。鄰居對房子再次招租感到憤怒，部分潛在租戶也因得知命案而停止看屋。

槍擊 舊金山

上一則

最長壽車款排名 3經典敬陪末座

下一則

金山消防局鳴鐘默哀 致敬9/11事件343名殉職人員

延伸閱讀

舊金山AI熱難找房 租屋者招數盡出如「血腥競技」

舊金山AI熱難找房 租屋者招數盡出如「血腥競技」
紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」
金山1.4萬公寓單位無租金上限 房租可隨時飆漲

金山1.4萬公寓單位無租金上限 房租可隨時飆漲

熱門新聞

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

2026-09-07 21:48
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥/攝影）

平價吃上高端食材 好市多上新和牛黑松露小籠包

2026-09-07 19:49
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20
具有華人血統的九歲演員Mason Reeves在舊金山農夫市場被發掘，如今正朝著奧斯卡獎邁進。（美聯社）

金山9歲童星梅森里夫斯 朝奧斯卡最佳女主角獎邁進

2026-09-10 02:20

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗