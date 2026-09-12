金山房東涉殺房客 該住宅再次掛牌6300元招租

舊金山一處房東涉嫌在5月謀殺租客的房屋又掛牌上市，月租6300美元。（Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 涉殺房客的舊金山房東，住宅仍以每月6300美元重新掛租。

涉殺房客的舊金山房東，住宅仍以每月6300美元重新掛租。 重點二： 檢方指控房東先點火引出房客，再持消音MAC-10從背後射殺。

檢方指控房東先點火引出房客，再持消音MAC-10從背後射殺。 重點三：鄰居與潛在租戶對此房源反感，法官亦曾禁止屋主出售房產。

舊金山 標準報(San Francisco Standard)報導，儘管現年68歲的退休牙醫菲利普·夏尼奧(Philippe Chagniot)被指控於5月17日在第46大道2518號其出租住宅門前謀殺了58歲的房客比戈內(Eric Bigone)，這處位於外日落區(Outer Sunset)的房屋再次掛牌上市：三間臥室、採光良好、帶車庫和後院，月租6300美元。

檢方稱，已被控謀殺罪的夏尼奧在比戈內的車頂點燃了火；當比戈內上前查看時，夏尼奧用一把裝有消音器的MAC-10衝鋒鎗從背後向他連開兩槍。夏尼奧目前仍被羈押。

該房產仍歸夏尼奧2007家庭信託(2007 Family Trust)所有，其受益人包括菲利普及其妻子芭芭拉·夏尼奧(Barbara Chagniot)。

比戈內的兒子迪諾(Dino Bigone)在一樁過失致死訴訟中指控，夏尼奧殺害其父是為了騰出這處房產以便出售。舊金山的一位法官已下令在案件審理期間禁止該房產出售。儘管如此，這並未阻止該家族嘗試將其出租。

從槍擊 事件到離譜的要價，這一系列事件折射出由人工智慧(AI)熱潮推波助瀾的火熱房地產市場背後的陰暗面。

據Homes.com顯示，這處位於第46大道的住宅最初於8月22日掛牌，月租金要價為8000美元，本月後降價。經紀人恩格倫(Renee Engelen)表示，法律要求她披露兩年內發生在該房產內的犯罪行為，但她指出，槍擊事件發生在房產之外的人行道上。她表示，租賃合同中已向租戶披露了這起涉嫌殺人案，但因合同包含機密信息，她拒絕提供副本。

一位參觀過該房源的潛在租戶通過網絡搜索發現了關於這起殺人案的新聞報導，當她向該房產中介的一名員工詢問這起案件時，對方告訴她這棟房子「有些歷史」。她目前已暫停了找房計畫。因險些向一名涉嫌殺人者租房而深受震動，她說她和未婚夫目前的住處已經很滿意了。

布里奇特(Bridgett)表示自己自2017年起就住在該街區，她對這則房源信息感到憤怒，稱比戈內是「一位很好的鄰居」，並表示他的遇害事件讓鄰居們「感到恐懼」。她說，如果最終有人租下這棟房子，她和其他鄰居會親自敲門，親自告訴租客這起謀殺案。「那棟房子不應該出租，」她說。

78歲的史密斯(Gabriella Smith)自2011年起就住在街對面。當得知該處要價時，她驚得張大了嘴，稱無論房源裝修得如何光鮮，向一名被指控謀殺租客的房東租房似乎都不是個好主意。「如果要向這樣的人租房，我會很謹慎，」她說。