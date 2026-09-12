最長壽車款排名 3經典敬陪末座

豐田的車在豪華級與普通級都排在榜首，圖為豐田的2026 RAV4休旅車。(toyota.com)

在最新公布的最長壽車型榜單中，許多經典之作卻敬陪末座：Mini、捷豹（Jaguar）、瑪莎拉蒂（Maserati）被認為完全不可能開到25萬哩。

聖荷西信使報報導，根據汽車選購搜尋公司iSeeCars本周發布的分析報告，Mini車型達到25萬哩的機率為0%。捷豹和瑪莎拉蒂與Mini並列墊底；飛雅特（Fiat，0.2%）和保時捷（Porsche，0.3%）的機率略高於Mini。

在綜合排名中──該排名將豪華和非豪華品牌合併評比，但不包括重型車輛──所有品牌達到25萬哩的平均機率為 5.4%。名列前茅的品牌分別是豐田 （Toyota ，19.7%）、凌志（Lexus，豐田的豪華品牌，14.4%）、本田（Honda，13.3%）、謳歌（Acura，本田的豪華品牌，9.5%）和GMC（5.8%）。

iSeeCars表示，他們分析了超過3.95億輛汽車的哩程表數據。為了確定排名，他們計算了每個品牌旗下所有車型達到25萬哩的平均機率。

BMW收購了英國老牌車廠Mini後，自2001年起推出全新一代車型，讓Mini迅速走紅。在首季推出後，它便榮膺英國汽車節目「Top Gear」年度最佳車型，並在兩年後摘下北美年度最佳車型桂冠。2003年，Mini在電影「偷天換日」（The Italian Job）的翻拍版中驚艷亮相，進一步提升了其聲譽。20年後的今天，Mini車迷群體依然活躍，他們組織各種活動，分享駕駛和改裝Mini的樂趣。

非豪華品牌（Non-luxury brands）的平均百分比是5.8%，前五名依序是：豐田（Honda，19.7%）、本田（Honda，13.3%）、GMC（5.8%）、馬自達（Mazda，5.3%）和道奇公羊皮卡（Dodge Ram，4.2%）。

豪華品牌（Luxury brands）的平均百分比是3.4%，前五名依序是：凌志（Lexus，14.4%）、謳歌（Acura，9.5%）、林肯（Lincoln，4.7%）、凱迪拉克（Cadillac，3.9%）和特斯拉（Tesla，3.3%）。